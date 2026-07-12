Festejos por el Pase de Argentina a Semifinales Dejan al Menos Dos Muertos y Varios Incidentes

La victoria de la Albiceleste sobre Suiza en el Mundial 2026 estuvo marcada por hechos de violencia y emergencias médicas en distintas ciudades del país.

Dos muertos y varios incidentes en el contexto de la celebración por el pase de Argentina a semifinales. Foto: EFEDos muertos y varios incidentes en el contexto de la celebración por el pase de Argentina a semifinales. Foto: EFE

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Reportan al Menos Dos Muertos Durante Festejos por el Pase de Argentina a Semifinales del Mundial 2026