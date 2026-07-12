Festejos por el Pase de Argentina a Semifinales Dejan al Menos Dos Muertos y Varios Incidentes

La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026, después de vencer 3-1 a Suiza, estuvo acompañada por una serie de incidentes que dejaron al menos dos personas fallecidas y varios heridos durante y después de los festejos realizados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En la ciudad de Buenos Aires, un hombre de 51 años murió después de sufrir un infarto mientras seguía el encuentro de la selección encabezada por Lionel Messi. Además, el servicio público de emergencias del Gobierno porteño atendió al menos a otras seis personas por distintos problemas de salud relacionados con la jornada y las trasladó a hospitales, donde fueron reportadas fuera de peligro.

Horas más tarde, en San Francisco, provincia de Córdoba, un joven de 20 años murió tras recibir tres disparos por la espalda durante las celebraciones por el triunfo argentino. El ataque ocurrió en medio de una multitud que festejaba en las calles y provocó momentos de pánico entre los asistentes.

Ajuste de cuentas

De acuerdo con el medio local Cadena 3, la fiscalía que investiga el caso señaló que el agresor logró escapar entre la gente y que no hubo más personas lesionadas, por lo que la principal línea de investigación apunta a un presunto ajuste de cuentas. Trascendió que la víctima había recuperado su libertad de manera condicional días antes, mientras cumplía una condena por robo calificado.

Los festejos también derivaron en enfrentamientos con las autoridades en el centro de Buenos Aires. En las inmediaciones del Obelisco, uno de los principales puntos de celebración de la capital argentina, elementos de la Policía de la Ciudad dispersaron a un grupo de personas que permanecía en el lugar mediante un operativo de infantería, durante el cual se realizaron disparos con balas de goma sobre la avenida 9 de Julio.

Pese a los incidentes, Argentina selló su pase a las semifinales del Mundial 2026 y ahora se prepara para enfrentar a Inglaterra. El encuentro tiene un significado especial por la histórica rivalidad entre ambas selecciones, marcada tanto por la Guerra de las Malvinas de 1982 como por el recordado duelo de los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona condujo a la Albiceleste a una victoria por 2-1 con los históricos goles de la "Mano de Dios" y el llamado "Gol del Siglo".