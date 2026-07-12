Anuncian la Beca Gertrudis Bocanegra Para Estudiantes de Universidad en Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en Zacatecas la Beca Gertrudis Bocanegra para universitarios, en un evento con entrega de otras becas educativas

Anuncian la Beca Gertrudis Bocanegra Para Estudiantes de Universidad en ZacatecasEstudiantes muestran un cartel de la Beca Gertrudis Bocanegra, apoyo de transporte para educación superior. Foto: SEP / Archivo

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