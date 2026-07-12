Anuncian la Beca Gertrudis Bocanegra Para Estudiantes de Universidad en Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en Zacatecas la aplicación de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo bimestral para transporte dirigido a estudiantes de universidades públicas, en coordinación con el gobierno estatal encabezado por David Monreal Ávila.

El anuncio se realizó durante un evento de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria, en el que también participaron el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo.

¿Qué es la beca Gertrudis Bocanegra?

La beca es un apoyo bimestral destinado a cubrir gastos de transporte para jóvenes inscritos en universidades públicas. Según lo informado en el evento, las asambleas para explicar el funcionamiento del programa en las instituciones de educación superior iniciarán en septiembre.

Sheinbaum explicó el alcance del apoyo:

"A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas y es un esfuerzo conjunto, y es una beca para transporte para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, que siempre, pues, es un gasto importante para los jóvenes".

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, el programa iniciará en Zacatecas y se extenderá gradualmente a otras entidades, replicando un esquema que, según dijo, ya opera en Michoacán:

"El día de hoy aquí en Zacatecas la presidenta va a hacer un anuncio muy importante para los estudiantes del nivel superior, porque va a pasar algo muy interesante con ellas y con ellos, que poco a poco va a pasar a los demás estados, pero se va a arrancar aquí en Zacatecas, al igual como ya sucede en Michoacán".

El resto de las becas entregadas en el evento

El evento central fue la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina a dos estudiantes de primaria. Delgado Carrillo señaló que el depósito de este apoyo para estudiantes de primaria pública se realizará en agosto.

León Trujillo detalló la estructura del sistema de becas por nivel educativo:

Primaria pública: Beca Rita Cetina, 2,500 pesos anuales para útiles y uniformes.

Secundaria pública: Beca Rita Cetina, con apoyo bimestral.

Preparatoria pública: Beca Benito Juárez, con apoyo bimestral.

Universidad pública: Beca Gertrudis Bocanegra, con apoyo bimestral para transporte (nuevo anuncio).

Total de estudiantes atendidos en Zacatecas: 180,627, según cifras presentadas en el evento.

Los datos presentados sobre Zacatecas

León Trujillo desglosó la cobertura del sistema de becas en el estado: 114,474 estudiantes en educación básica (primaria y secundaria), 61,823 en educación media superior y 4,330 en educación superior, para un total de 180,627 estudiantes. Indicó además que la inversión en el estado supera los 1,600 millones de pesos, cifra que —según explicó— no incluye el nuevo padrón de 83,353 estudiantes de primarias públicas que se sumará al programa.

Delgado Carrillo, por su parte, señaló que en el marco del programa La Escuela es Nuestra se ha realizado una inversión de más de 24,000 millones de pesos a nivel nacional en más de 75,000 escuelas, y que este año se construirán seis nuevos planteles de bachillerato bajo el modelo "Margarita Maza". También mencionó la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas, que ofrecerá 10 licenciaturas y atenderá a cerca de 2,000 estudiantes en el próximo ciclo escolar.

CT