¿Hubo Temblor Hoy en México? Checa el Epicentro y Magnitud de Sismos; Últimas Noticias de SSN

En recientes horas, el Sismológico Nacional ha dado a conocer una serie de sismos, por lo que si te preguntas: ¿dónde fue el temblor hoy 12 de julio 2026 en México? En N+ te compartimos las últimas noticias y los detalles de epicentro y magnitud.

México, al ser un país cuyo territorio se encuentra entre varias placas tectónicas, tiene un alto nivel de sismicidad, por lo que estar preparado para un evento que requiera evacuación o seguir el protocolo es crucial.

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¿Dónde fue el temblor hoy 12 de julio 2026 en México?

En las últimas horas, el Sismológico Nacional (SSN) ha realizado reportes de sismos menores a magnitud 4.0, siendo los más recientes los siguientes:

Magnitud 3.3; epicentro, 63 km al SUR de Coalcoman, Michoacán, 04:09:43 horas.

Sismo de mgnitud 3.4, con epicentro a 35 km al sureste de J Rodríguez de Clara, Veracruz, 04:09:11 horas.

Sismo de 3.5, localizado 56 km al sur de San Marcos, Guerrero, a las 03:50:04 horas.

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¿Cuándo se activa la alerta sísmica en la Ciudad de México?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) es el encargado de la alerta sísmica que se activa en la Ciudad de México ante un sismo de consideración proveniente del Pacífico. No obstante, no todos los sismos habrán de activar este sistema.

Según explica SASMEX, no hay un umbral único a partir del cual se activa la alerta sísmica por un temblor en la capital. En cambio, el sistema calcula la distancia y la magnitud. Para que se active la alerta sísmica en la Ciudad de México un sismo debe estar dentro de estas tres categorías: