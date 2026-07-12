Tabla de Vacaciones por Ley 2026: ¿Cuántos Días Te Corresponden por Año y Cuánto Deben Pagarte?

De cara al periodo vacacional más grande del año, empiezan a surgir dudas sobre cuántos días de vacaciones tienes derecho, algo que puede ser un poco confuso, sobre todo si recientemente cambiaste de trabajo o empezaste a laborar. Por ello, en N+ te compartimos la tabla de vacaciones por ley en 2026; conoce cuántos días te corresponden por año y cuánto deben pagarte.

Y es que las vacaciones de verano ya han comenzado para los estudiantes de nivel básico y toda la comunidad escolar, aunque el ciclo escolar termina en unos días. Por lo que miles de personas comienzan a buscar cuál es el mejor momento.

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¿Cuántos días te corresponden de vacaciones en 2026?

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece el derecho irrenunciable que tienen los trabajadores a gozar de vacaciones anuales pagadas; sin embargo, en el caso de cada trabajador, estos días que les garantiza la ley cambian de acuerdo con su antigüedad.

El 27 de diciembre de 2022 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones.

Esta reforma modifica el periodo de vacaciones anual a doce días. Y se aumentan dos días de vacaciones al año, hasta llegar a 20 días y a partir del sexto año de antigüedad se incrementa en dos días por cada cinco años de servicios.

Tabla de vacaciones por ley en 2026

Tablas de vacaciones por año. Foto: STPS

¿Cuánto deben pagar por vacaciones en 2026?

La prima vacacional es una prestación obligatoria de mínimo 25% sobre el salario correspondiente a los días de vacaciones.

En 2026 se calcula: salario diario × días de vacaciones × 0.25. Esta prestación está exenta de ISR hasta 15 veces la UMA diaria, que es alrededor de $1,759.65.

Las empresas deben pagarla cuando el colaborador toma sus vacaciones o cuando cumple un año de laborar.

La prima vacacional es un concepto obligatorio en México que otorga a los trabajadores un pago adicional al momento de tomar sus vacaciones. Establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la prima vacacional busca asegurar que el periodo de descanso anual no represente una carga económica para el empleado, sino un incentivo real para la recuperación y el bienestar.