El Tribunal que Desestimó los Golpes, los Dientes Rotos y el Horror contra Yeritza

El miedo regresó en forma de mensajes anónimos. También volvió el ir y venir entre dependencias. Después de la liberación de su expareja, quien, acusa, intentó matarla. Yeri lucha por seguir viviendo.

Yeritza acusa que sufrió un intentó de feminicidio y su agresor está hoy libre. Foto: N+Yeritza acusa que sufrió un intentó de feminicidio y su agresor está hoy libre. Foto: N+

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Yeri, víctima de intento de feminicidio, enfrenta la liberación de su agresor. La justicia reclasificó el delito a violencia familiar. ¿Qué sigue para ella?

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