Aseguran Dos Tigres Blancos en Cateo en Durango; Caso Recuerda la Reciente Muerte de Kenzo

Los felinos se localizaron en un cateo por un presunto delito contra la biodiversidad. El aseguramiento ocurre días después del caso Kenzo, el tigre que escapó y al que mataron al tratar de capturar.

Los dos tigres blancos asegurados durante el cateo. Foto: FGRLos dos tigres blancos asegurados durante el cateo. Foto: FGR

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En Durango, aseguran dos tigres blancos en cateo por delito contra la biodiversidad. El caso evoca la trágica muerte de Kenzo, el tigre que escapó. ¿Qué medidas se tomarán ahora?

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