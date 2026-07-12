Aseguran Dos Tigres Blancos en Cateo en Durango; Caso Recuerda la Reciente Muerte de Kenzo

Dos tigres blancos fueron asegurados por autoridades federales durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia La Huerta, en la ciudad de Durango, como parte de una investigación por un presunto delito contra la biodiversidad. El inmueble también quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las indagatorias para determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la FGR, la intervención se originó tras una denuncia presentada a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) por elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes reportaron que en el interior del domicilio probablemente se encontraban dos ejemplares de tigre blanco. Con esa información, la Fiscalía Federal inició la carpeta de investigación y obtuvo de un juez una orden de cateo.

El operativo fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Durante la diligencia fueron asegurados los dos felinos, mientras que el inmueble quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que dará seguimiento al caso conforme a la ley.

La muerte de Kenzo

El aseguramiento ocurre apenas unos días después de otro caso que puso el foco sobre la tenencia de grandes felinos. Se trata de Kenzo. El tigre blanco de Bengala, se fugó el 27 de junio de 2026 del predio conocido como Animal Experience México, ubicado en la comunidad de San Bernardo Tlalmimilolpan, en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

Después de la fuga, inició un operativo de búsqueda coordinado por autoridades locales, estatales y federales, entre ellas: Protección Civil, Profepa. Al tratar de atraparlo, las autoridades terminaron disparándole y matándolo.