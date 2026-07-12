Al Menos Dos Muertos y Seis Heridos Tras Tiroteo en Festival de Toronto, Canadá

Una balacera registrada este sábado durante un festival en el área de St. Clair, en Toronto, Canadá, dejó al menos dos personas muertas y seis heridas, de acuerdo con información difundida por la Policía de Toronto.

Las autoridades emitieron una alerta de emergencia en la red social X para informar sobre un incidente con un tirador activo y pedir a la población evitar la zona mientras continuaban las labores de respuesta e investigación.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes localizaron inicialmente a seis personas con heridas de bala. Dos de ellas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que las demás recibieron atención. Hasta el momento, la policía no ha dado a conocer el estado de salud de los sobrevivientes.

Tras el ataque, la corporación desplegó un operativo en el sitio y solicitó a los habitantes mantenerse alejados del área y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad para facilitar las labores de investigación.

Sospechoso continúa prófugo

La Policía de Toronto informó que el presunto responsable, o responsables, del tiroteo permanecen prófugos. Hasta ahora no se ha revelado información sobre su identidad, el posible móvil del ataque ni se han reportado personas detenidas.

Un portavoz de la corporación se limitó a señalar que, por el momento, no había detalles adicionales a los difundidos a través de los canales oficiales.

Las autoridades indicaron que proporcionarán nueva información conforme avance la investigación.

El tiroteo ocurrió durante un festival en la zona de St. Clair, aunque por ahora la policía no ha precisado las circunstancias en las que comenzó el ataque ni si las víctimas tenían alguna relación entre sí. La investigación permanece en curso y el área continúa bajo resguardo policial.