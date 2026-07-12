Al Menos Dos Muertos y Seis Heridos Tras Tiroteo en Festival de Toronto, Canadá

La policía mantiene un operativo en la zona mientras busca al presunto responsable; hasta el momento no se ha informado el móvil del ataque

Al Menos Dos Muertos y Cinco Heridos Tras Tiroteo en Festival de Toronto, Canadá. Foto: ReutersAl Menos Dos Muertos y Cinco Heridos Tras Tiroteo en Festival de Toronto, Canadá. Foto: Reuters

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Alerta en Toronto: tiroteo en festival causa 2 muertos y 6 heridos. Policía sigue buscando al responsable. Evita la zona de St. Clair.

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