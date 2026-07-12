Lluvias en Jalisco Provocan Inundaciones y Diversas Afectaciones; Estas Son las Zonas Afectadas

Las lluvias registradas este sábado provocaron diversas afectaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se reportaron inundaciones en viviendas y vialidades, vehículos varados, el desbordamiento de un canal y daños en infraestructura.

¿Qué afectaciones dejó la lluvia en Tlajomulco?

De acuerdo con el corte preliminar de las autoridades de Protección Civil de Jalisco, en Tlajomulco se contabilizaron 11 reportes de inundación en viviendas, además de siete reportes de inundación en vía pública. También se atendieron dos reportes de vehículos varados, uno de ellos con el rescate de personas que, afortunadamente, resultaron ilesas.

Foto: UEPCBJ

Entre las afectaciones también se registró la caída de un árbol, el colapso de una barda y el desbordamiento de un canal en la colonia Lomas del Sur, donde la corriente provocó acumulación de agua y daños en la zona.

¿Cuáles fueron las colonias más afectadas?

Las colonias con mayor número de reportes de ingreso de agua a viviendas fueron Paseo de los Agaves, con seis reportes; Lomas del Sur, con cuatro; además de Rancho San Antonio y Los Ocampo, con un caso cada una.

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, las autoridades reportaron una inundación en vía pública y dos incidentes de vehículos varados, en los que estuvieron involucradas tres unidades.

Ante las condiciones meteorológicas, Protección Civil Jalisco reiteró el llamado a la población a extremar precauciones al conducir durante las lluvias. La dependencia recordó que el pavimento mojado reduce la adherencia de las llantas, disminuye la visibilidad y aumenta la distancia de frenado, por lo que un descuido puede derivar en un accidente.

Las autoridades recomendaron reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos, encender las luces, evitar cruzar calles inundadas, pasos a desnivel o zonas con corrientes de agua, y, si la lluvia impide la visibilidad, detenerse en un sitio seguro hasta que mejoren las condiciones. Asimismo, pidieron respetar los cierres viales y mantenerse informados a través de los canales oficiales durante la temporada de lluvias.

Toma tus preacauciones y maneja con cuidado.