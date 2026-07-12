Lluvias en Jalisco Provocan Inundaciones y Diversas Afectaciones; Estas Son las Zonas Afectadas

Las lluvias de este sábado dejaron afectaciones en distintos puntos de Jalisco. Tlajomulco fue uno de los municipios con mayores afectaciones.

Lluvias causan afectaciones en Jalisco.Foto: UEPCBJ

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Lluvias en Jalisco causan estragos en Tlajomulco: inundaciones en Paseo de los Agaves y Lomas del Sur. Protege tu seguridad y sigue las indicaciones de las autoridades.

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