Ataque a Balazos Deja un Hombre y Dos Menores Heridos en Monterrey, Nuevo León

Un ataque armado registrado en la colonia Constituyentes del 57, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, dejó como saldo un hombre y dos menores heridos. Los hechos fueron reportados la tarde de este sábado 11 de julio, generando un intenso despliegue policiaco.

Ante este hecho, fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades pertinentes de este ataque armado. A la llegada de paramédicos, se confirmó que un adolescente, de 14 años, una niña, de 1o años y un hombre, de 32 años de edad, resultaron con diversos impactos de bala, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano.

Minutos más tarde, a este lugar hicieron presencia elementos de la Fuerza Civil, mismos que acordaron este punto para comenzar con las investigaciones correspondientes. Ante esta movilización, el cruce de las calles Arroyo Santa Fe y Leopoldo González fue cerrado, por lo que automovilistas tuvieron que tomar rutas alternas.

Detienen a cuatro tras balacera en Monterrey

Fueron las autoridades de seguridad quienes informaron que minutos más tarde de este ataque armado, se logró la captura de cuatro sospechozos quienes aparentemente habrían cometido este ataque con armas de fuego. Hasta el momento no se ha brindado más información sobre donde sucedió este arresto.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre este ataque, así como la identidad y el estado de salud de las tres personas heridas. Esta balacera causó temor entre vecinos de este sector, quienes pidieron a las autoridades mayor seguridad en este punto.