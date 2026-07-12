Ataque a Balazos Deja un Hombre y Dos Menores Heridos en Monterrey, Nuevo León

Autoridades capturaron a cuatro presuntos responsables del ataque armado registrado en la colonia Constituyentes del 57

Balacera en MonterreyFoto: N+

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Ataque armado en Monterrey deja dos menores y un adulto heridos. Cuatro sospechosos detenidos. Vecinos exigen más seguridad. ¿Qué sigue en la investigación?

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