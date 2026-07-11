Muere Chofer de Taxi por Aplicación en Escobedo, Nuevo León; Presuntamente se Infartó

La muerte de un chofer de un taxi por aplicación generó un intenso despliegue de autoridades de seguridad hasta el cruce de la carretera a Monclova y la avenida José López Portillo, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El conductor de este taxi circulaba por este punto cuando se percató que una de sus llantas tenía que ser cambiada, por lo que se detuvo debajo de un puente para realizar esta labor. Minutos después, el chofer terminó por desvanecerse tras sufrir un presunto infarto.

Al percartarse de esta situación, testigos pidieron el apoyo de autoridades de rescate para brindarle ayuda al hombre. Minutos más tarde, a este punto llegaron paramédicos, mismos que confirmaron la muerte del sujeto.

Investigan muerte de taxista por aplicación en Escobedo

A este lugar también llegaron elementos de la Proxpol, quienes de inmediato acordaron el área para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Minutos más tardes, al lugar arribaron autoridades de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo las labores necesarias.

Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se brinden más detalles. El vehículo de color rojo en el que viajaba el hombre, era utilizado para brindar el servicio de taxi por aplicación.