Muere Chofer de Taxi por Aplicación en Escobedo, Nuevo León; Presuntamente se Infartó

El chofer fallecido detuvo su marcha para cambiar una llanta, momento en que se desvaneció sobre la Carretera a Monclova

Muere chofer de taxi por aplicaciónFoto: N+

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Un taxista por aplicación se desvanece y fallece en Escobedo al intentar cambiar una llanta. Las autoridades ya están en el lugar investigando.

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