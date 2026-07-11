Mueren Cuatro Personas tras Presunto "Arrancón" en Carretera Nacional en Santiago, NL

El choque entre un vehículo y una camioneta dejó como saldo cuatro personas sin vida a la altura del kilómetro 259, en la Carretera Nacional, en el municipio de Santiago, Nuevo León. Los hechos fueron reportados durante la noche de este viernes 10 de julio.

Presuntamente un vehículo de color rojo se encontraba realizando "arrancones" sobre esta importante vía. Al llegar a una curva, el conductor perdió el control de la unidad provocando que terminara por estrellarse contra una camioneta que circulaba sobre el carril contrario.

El auto de color rojo terminó por partirse en dos, generando que sus cuatro tripulantes salieran de la unidad. A la llegada de paramédicos, los sujetos fueron localizados sin vida a unos 100 metros del lugar donde ocurrió el percance.

Investigan choque que dejó cuatro muertos en Carretera Nacional

De inmediato este tramos de la Carretera Nacional fue cerrado para comenzar con las investigaciones correspondientes. En este sitio también fue atendida la conductora que circulaba en una camioneta que había sido impactada por este vehículo de color rojo.

Se espera que sean las autoridades de investigación quienes determinen como ocurrieron los hechos, pero no se descarta que el vehículo de color rojo se encontraba realizando"arrancones", ya que viajaba a exceso de velocidad.