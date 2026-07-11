Mueren Cuatro Personas tras Presunto "Arrancón" en Carretera Nacional en Santiago, NL

Las personas fallecidas supuestamente participaban en una carrera de autos sobre la Carretera Nacional

Choque en Carretera NacionalFoto: N+

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Cuatro personas fallecen en Santiago, NL, tras un accidente en la Carretera Nacional. Se sospecha que el auto rojo participaba en 'arrancones'.

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