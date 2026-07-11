Vuelca Camión Materialista Durante Descarga en la Carretera Nacional de Monterrey

Un camión materialista volcó la tarde de este viernes 10 de junio mientras realizaba labores de descarga de tierra en un terreno ubicado sobre la Carretera Nacional, al sur del municipio de Monterrey. El incidente se registró en un predio localizado a espaldas de las instalaciones del C5 del Gobierno del Estado, donde actualmente se llevan a cabo trabajos de construcción.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, la unidad pesada se encontraba con la caja levantada, lo que indica que en ese momento descargaba material en la zona. Presuntamente, el terreno no soportó el peso del camión durante la maniobra, provocando que la unidad perdiera estabilidad y terminara volcada dentro del área de construcción.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Moviliza Volcadura de Camión Materialista en Carretera Nacional en Monterrey

Tras el accidente, se realizó el llamado a los cuerpos de auxilio para brindar atención al conductor del camión materialista. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Monterrey, así como integrantes de Ángeles Rojos Rescate Independiente.

Los rescatistas revisaron al operador de la unidad y confirmaron que, afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad. El conductor únicamente sufrió algunos golpes menores y el susto provocado por el momento en que el camión se inclinó y terminó volcado durante la maniobra de descarga.

Autoridades tomaron conocimiento del incidente

Después de la atención médica, también se solicitó la presencia de elementos de Tránsito de Monterrey para que realizaran el parte correspondiente y llevaran a cabo las investigaciones necesarias para documentar el accidente. El percance ocurrió al interior del terreno donde se desarrollan los trabajos de construcción, por lo que no afectó directamente la circulación sobre la Carretera Nacional. Las autoridades permanecieron en el sitio para coordinar las maniobras necesarias y atender la situación.

El conductor fue valorado en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital. El accidente quedó únicamente con daños materiales y movilizó a elementos de Protección Civil, rescatistas y agentes de Tránsito de Monterrey, quienes atendieron el reporte y realizaron las acciones correspondientes para garantizar la seguridad en la zona donde ocurrió el accidente.

Con información de Alejandro Rodriguez/ Noticias N+

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