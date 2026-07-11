Vuelca Camión Materialista Durante Descarga en la Carretera Nacional de Monterrey

Un camión materialista volcó mientras descargaba tierra en un terreno sobre la Carretera Nacional, en Monterrey.

Camión materialista termina volcado en obra al sur de MonterreyFoto: N+

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Impactante volcadura de camión materialista en Monterrey durante descarga de tierra. Afortunadamente, el conductor resultó ileso. Conoce más detalles del incidente.

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