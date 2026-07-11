Haaland Responde a Llamado de Aficionados para Que Vengue a la Selección Mexicana: "¿Y Si Sí?"

El goleador del combinado nórdico reaccionó a una publicación en la que un aficionado mexicano le pidió derrotar a Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial

Erling Haaland, de Noruega , sostiene su teléfono en el campo. Foto: ReutersErling Haaland, de Noruega , sostiene su teléfono en el campo. Foto: Reuters
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