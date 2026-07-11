Haaland Responde a Llamado de Aficionados para Que Vengue a la Selección Mexicana: "¿Y Si Sí?"

La eliminación de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial 2026 a manos de Inglaterra sigue dando de qué hablar, pero ahora fue el delantero noruego Erling Haaland quien encendió las redes sociales al responder a una petición de aficionados mexicanos para "cobrar venganza" frente al conjunto inglés.

A través de Instagram, el goleador del combinado nórdico reaccionó a una publicación en la que un aficionado mexicano le pidió derrotar a Inglaterra en los Cuartos de Final del Mundial. La inesperada respuesta del atacante del Manchester City rápidamente se volvió viral.

¿Qué respondió Haaland a los aficionados mexicanos?

En una publicación compartida en Instagram, un seguidor mexicano escribió un mensaje dirigido al delantero noruego: "Vamos Haaland, vénganos".

Lejos de ignorar el comentario, Haaland respondió de forma breve pero contundente: "¿Y si sí?".

La frase fue suficiente para desatar miles de reacciones entre aficionados mexicanos y noruegos, quienes comenzaron a compartir memes y mensajes de apoyo para la selección escandinava de cara al duelo ante Inglaterra.

El jugador noruego respondió así a la afición mexicana. Foto: Captura de pantalla tomada de IG

La afición mexicana adopta a Noruega

Desde que México quedó eliminado por Inglaterra con marcador de 3-2, una parte de la afición mexicana ha manifestado en redes sociales su respaldo a Noruega, selección encabezada por Haaland.

Los seguidores del Tri consideran que el conjunto noruego podría convertirse en el "vengador" de México si logra eliminar a los ingleses y avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

En los últimos días, incluso el propio Haaland ha interactuado con publicaciones relacionadas con México, lo que ha incrementado el entusiasmo de los aficionados.

¿Cuándo juegan Noruega e Inglaterra?

El esperado encuentro entre Noruega e Inglaterra corresponde a los Cuartos de Final del Mundial 2026 y enfrentará al equipo liderado por Erling Haaland contra la selección que dejó fuera a México del torneo.

Día: sábado 11 de julio de 2026

Hora: 15:00 horas (tiempo Ciudad de México)

Dónde ver: ViX, TUDN y Canal 5

El partido definirá al semifinalista que buscará seguir con vida rumbo al campeonato, mientras millones de aficionados mexicanos estarán atentos para saber si la respuesta de Haaland queda únicamente como una broma viral o si termina convirtiéndose en realidad sobre la cancha.

AMP