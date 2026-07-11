Medio Maratón CDMX 2026: Abren Más Registros Gratuitos; Así te Inscribes

La medida busca que más personas puedan participar en el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, una de las competencias atléticas más importantes del país

Participantes del Medio Maratón de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoParticipantes del Medio Maratón de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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