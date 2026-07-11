Medio Maratón CDMX 2026: Abren Más Registros Gratuitos; Así te Inscribes

Miles de corredores que se quedaron sin lugar para el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 tendrán una nueva oportunidad. El gobierno capitalino anunció este viernes la apertura de 300 registros gratuitos adicionales.

La medida busca que más personas puedan participar en una de las competencias atléticas más importantes del país, cuya demanda volvió a superar el número de lugares disponibles.

¿Cómo obtener uno de los 300 registros gratuitos para el Medio Maratón CDMX 2026?

De acuerdo con el anuncio, el gobierno capitalino abrirá 300 inscripciones para el XIX Medio Maratón de la Ciudad de México 2026.

Para participar es necesario:

Estar atento a las redes sociales oficiales del Instituto del Deporte (Indeporte CDMX).

Seguir la dinámica que será publicada por la dependencia.

¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida principalmente a quienes no alcanzaron un folio durante el proceso de inscripción ordinario del Medio Maratón CDMX 2026.

Los 300 registros serán completamente gratuitos y permitirán a los ganadores formar parte de la carrera programada para este domingo 12 de julio de 2026.

AMP