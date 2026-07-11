Terremoto Doble en Venezuela Suma 4 Mil Muertos y Cifra de Desaparecidos Asciende a 30 Mil

La cifra oficial de víctimas por el terremoto doble en Venezuela asciende a 4 mil muertos; no obstante, la plataforma Desaparecidos Terremoto señala 30 mil desaparecidos

La Guaira, zona de mayores daños en VenezuelaSuman 4 mil muertos por el sismo doble en Venezuela. Foto: AFP

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A dos semanas del sismo en Venezuela, la cifra oficial es de 4 mil muertos, pero hay 30 mil desaparecidos. ¿Qué está pasando realmente?

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