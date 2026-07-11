Terremoto Doble en Venezuela Suma 4 Mil Muertos y Cifra de Desaparecidos Asciende a 30 Mil

A dos semanas del terremoto doble que azotó Venezuela, la cifra oficial de víctimas asciende a 4 mil muertos y casi 17 mil heridos. No obstante, la plataforma independiente Desaparecidos Terremoto contabilizó 30 mil personas que siguen desaparecidas tras el sismo doble de magnitudes 7.2 y 7.5.

La ONU anunció inicialmente que el sismo doble dejó un aproximado de 50 mil desaparecidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos calculó que la cifra final de víctimas se ubicaría entre los 10 mil y los 100 mil muertos.

4 mil muertos por sismo doble, según cifra oficial

El gobierno de Venezuela presentó este viernes el último reporte oficial sobre la cifra de víctimas que dejó el sismo doble del 24 de junio. Según el último conteo, difundido por Jorge Rodríguez, presidente del Congreso y hermano de Delcy Rodríguez, el terremoto dejó 4 mil 118 muertos y 16 mil 740 heridos.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 representan la peor catástrofe que haya transitado Venezuela en lo que va del siglo XXI. El estado de La Guaira fue el más afectado por los temblores. Se calcula que 800 edificios resultaron dañados en la zona. De estos, 190 colapsaron completamente, según datos oficiales.

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En La Guaira, zona cero del desastre, los damnificados se han instalado en campamentos ubicados en estadios, canchas, plazas, incluso banquetas. A dos semanas de los dos sismos, continúan las labores de búsqueda para recuperar los cuerpos de las víctimas.

Conteo independiente arroja 30 mil desaparecidos tras sismo doble

Sin embargo, las cifras oficiales de víctimas están muy lejos de otros cálculos independientes. El 29 de junio, la ONU reveló que había acordado con Venezuela la compra de 10 mil bolsas de cadáveres. Días antes, Tom Fletcher, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, declaró a la agencia AFP que 50 mil están desaparecidas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) calculó que el sismo podría dejar entre 10 mil y 100 mil fallecidos, aunque la cifra más probable se ubicaría más cerca del primer número.

La plataforma independiente Desparecidos Terremoto ha permitido a miles de venezolanos reportar la desaparición de sus seres queridos.

Esta página ha contabilizado 44 mil 168 personas reportadas. De este grupo, 14 mil 200 personas han sido localizadas y 29 mil 968 siguen desaparecidas.

Con información de AFP