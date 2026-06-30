Mueren los Criollitos, Niños Beisbolistas de La Guaira, durante Terremoto en Venezuela

Niños alumnos de Los Criollitos de Venezuela, en La Guaira, habrían fallecido durante el sismo doble que vivió el país sudamericano. Así lo confirmó a N+Univisión Jhorny Sojo, presidente de la academia de beisbol.

Confirman muerte de niños peloteros en el sismo

En Venezuela, el beisbol tiene una importancia comparable a la del futbol para los mexicanos. Miles de niños sueñan con una carrera profesional en el diamante y muchos de ellos encuentran en las academias el primer paso para cumplir aquel sueño.

En La Guaira, más de mil niños eran formados en la academia de Los Criollitos, donde entrenaban y estudiaban. No obstante, este sueño ha sido segado por la tragedia.

Jhorny Sojo, presidente de la academia, ha confirmado que muchos de los alumnos de Los Criollitos murieron en el sismo. En entrevista dijo:

“Deseo profundamente no hacer tendencia lo sucedido; evidentemente, tenemos muchas pérdidas, pero no tenemos una cantidad exacta”, explica Jhorny Sojo, presidente de Criollitos de Venezuela en La Guaira.

En la academia de La Guaira se formaban alrededor de mil 200 niños. Sojo mencionó que los niños peloteros que murieron en el terremoto pertenecerían a la categoría inferior, correspondiente a los cinco años:

“Lo que más lamentamos es que la mayoría de los niños fallecidos son de la categoría semilleros, niños de cinco años. Ha sido algo terrible”.

Aunque aún no hay una cifra oficial, se calcula que cien alumnos de la escuela de beisbol habrían muerto víctimas de la catástrofe. En este momento, el estadio donde realizaban sus prácticas los menores ha sido reconvertido en refugio para damnificados.

Se cae hotel de lujo donde se hospedaban beisbolistas

El 24 de junio, en La Guaira se disputaba un partido de Liga Mayor, entre Samanes de Aragua y Delfines de La Guaira. El sismo doble de magnitudes 7.2 y 7.5 cimbró severamente el estadio y provocó pánico entre los presentes.

El estadio sobrevivió al terremoto doble. En cambio, se derrumbó el Hotel Eduard’s, uno de los edificios más lujosos y emblemáticos de la ciudad.

Ahí se hospedaban los jugadores junto a sus familias, muchas de las cuales quedaron bajo los escombros. Ahora, muchos de estos peloteros trabajan en las labores de rescate, con la esperanza de dilucidar dónde están sus seres queridos.