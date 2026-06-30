Mueren los Criollitos, Niños Beisbolistas de La Guaira, durante Terremoto en Venezuela

Criollitos de La Guaira es una de las academias de beisbol más queridas de Venezuela; su director ha confirmado que muchos de los niños de esta escuela habrían muerto durante los terremotos

Edificio destruido en La GuairaMueren niños beisbolistas de Criollitos de La Guaira. Foto: AFP

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El sismo en Venezuela cobra la vida de niños beisbolistas de Los Criollitos. La tragedia golpea a una de las academias más queridas. Descubre los detalles de esta conmoción.

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