Seguridad

Un Ladrón Arrebató la Bolsa de una Mujer cuando Iba a Depositar en un Banco de Puebla

La víctima describió al presunto delincuente, pero no quiso informar a la Policía el monto de lo robado en la sucursal bancaria.

La mujer esperaba su turno cuando le quitaron sus pertenencias.La mujer esperaba su turno cuando le quitaron sus pertenencias. Foto: N+ | Ilustrativa

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Robo con violencia en Puebla: una mujer fue asaltada en un banco mientras esperaba para depositar. No hubo personas detenidas.

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