Un Ladrón Arrebató la Bolsa de una Mujer cuando Iba a Depositar en un Banco de Puebla

Una mujer fue víctima de robo con violencia al interior de una sucursal bancaria del municipio de San Pedro Cholula en Puebla, este lunes 17 de agosto.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC) confirmó que atendió un reporte de asalto a cuentahabiente en la zona Centro del municipio.

Según el informe oficial, la mujer que se encontraba en el establecimiento esperando turno para realizar un depósito cuando fue despojada de su bolsa por un hombre, quien posteriormente se dio a la fuga.

Al lugar acudió personal de seguridad para verificar los hechos y entrevistarse con la persona afectada, sin embargo, la mujer decidió no proporcionar mayores datos sobre sus pertenencias ni precisar la cantidad de dinero que llevaba en la bolsa.

Posteriormente la víctima se retirió del sitio, mientras tanto, las características del probable responsable fueron boletinadas entre los elementos de seguridad para contribuir a su localización.

La corporación dio detalles sobre el hecho en un comunicado, y recordó a la ciudadanía que ante cualquier emergencia, puede comunicarse de manera inmediata a los números de atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Con información de N+

JAPR