Seguridad

Presunto Ladrón es Golpeado por Habitantes en Xalapa; Murió Debido a las Lesiones

Tras ser señalado por el presunto robo de una motocicleta, un hombre fue detenido y atacado por habitantes sobre la avenida Ébano en la ciudad de Xalapa. Minutos después se confirmó su fallecimiento.

Presunto Ladrón es Golpeado por Habitantes en Xalapa; Murió Debido a las LesionesCuerpos de emergencia arribaron al sitio y confirmaron el fallecimiento. Foto: Archivo N+

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En Xalapa, un hombre acusado de robo fue golpeado por vecinos y falleció. Las investigaciones buscan esclarecer quiénes son responsables de este hecho.

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