Presunto Ladrón es Golpeado por Habitantes en Xalapa; Murió Debido a las Lesiones

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este lunes, luego de haber sido retenido por habitantes sobre la avenida Ébano, a la altura de la colonia Plan de Ayala en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el individuo habría sido señalado por su presunta participación en el robo de una motocicleta, motivo por el cual fue retenido por varias personas y posteriormente fue amarrado a un poste.

Derivado de estos hechos, al sitio arribaron elementos del cuerpo de emergencias para intentar brindarle los primeros auxilios y la atención prehospitalaria correspondiente al hombre que fue golpeado; sin embargo, se dio a conocer que ya no contaba con signos vitales, por lo que solo se pudo confirmar su fallecimiento.

La zona fue acordonada por elementos de corporaciones de seguridad, mientras que el personal de Servicios Periciales arribó para llevar a cabo las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo, para que se gestionara su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los estudios de rigor.

Las autoridades indicaron que ya se han iniciado las debidas investigaciones para intentar esclarecer las circunstancias en las que ocurrió dicha agresión y determinar quién o quiénes resultaron responsables de la muerte del hombre señalado del presunto robo de una motocicleta en la ciudad de Xalapa.