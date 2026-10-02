Salud

IMSS Informa Acciones para Esclarecer Muerte de Bebés en Centro Médico de Occidente

La institución iniciará una auditoria clínica sobre los casos, profundizará la investigación epidemiológica, reforzará el acompañamiento a las familias y se impulsará un comando operativo

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Cuartoscuro

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