IMSS Informa Acciones para Esclarecer Muerte de Bebés en Centro Médico de Occidente

Con el fin de esclarecer la muerte de bebés en el Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, el IMSS informó las acciones que llevará a cabo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social indicó que se realizará una Auditoría Clínica Colegiada Independiente, que se profundizará la investigación epidemiológica y se reforzará el acompañamiento a las familias.

Además, se impulsará un Comando Operativo del Sector Salud para fortalecer la seguridad en las unidades de cuidados intensivos neonatales del país.

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En un video publicado en la cuenta de X del IMSS, su director, Zoé Robledo, explicó que en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Gineco Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente en Guadalajara han nacido en lo que va del año 2 mil 695 bebés y 552 han ingresado a la terapia intensiva.

Dijo que, a lo largo del año, se detectaron y notificaron brotes de infecciones hospitalarias.

“En seis bebés que fallecieron, una de esas infecciones aparece entre las causas de su muerte. Tres familias presentaron una denuncia ante la FGR y respetamos esa investigación y vamos a colaborar con ella. Tenemos que saber qué ocurrió en cada caso", indicó.

Sobre la Auditoría Clínica Colegiada Independiente, Zoé Robledo indicó que se realizará para que especialistas, neonatólogos, infectólogos, epidemiólogos externos al IMSS, revisen caso por caso.

“El fin es responder si hubo una infección asociada a la atención, si causó o contribuyó a la muerte de los recién nacidos y si hubo fallas que se pudieron evitar.”

Aseguró que el Instituto no intervendrá en sus conclusiones.

"El IMSS no va a intervenir en sus conclusiones ni podrá modificarlas. Los resultados se comunicarán siempre primero a las familias".

Además, precisó que para garantizar el proceso y se pueda desarrollar con plena libertad y sin ninguna interferencia, mientras se lleve a cabo la auditoría, el director del hospital del IMSS de Occidente y el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales van a ser separados de su cargo.

Respecto a profundizar en la investigación epidemiológica, Robledo explicó:

"Los microorganismos identificados van a ser analizados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (InDRE), esto para saber de dónde vinieron los brotes y poder determinar la relación con los casos identificados".

Además, cada familia contará con un responsable del IMSS que le dará acompañamiento y dará seguimiento al caso.

"Donde se confirme la falla, habrá una reparación", dijo el director del IMSS, quien recalcó que las infecciones hospitalarias existen en todos los sistemas de salud del mundo y los recién nacidos que están en terapia intensiva están entre los pacientes más vulnerables, "pero esto no es una excusa".

Se creará un Comando Operativo del Sector Salud, decisión acordada con la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, para la seguridad de los recién nacidos en todas las unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS en todo el país. Se hará una invitación al ISSSTE, al IMSS-Bienestar y hospitales privados a sumarse a la medida.

Entre las características de este comando estarán: la vigilancia epidemiológica homologada con alertas tempranas de brote; revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas de control de infecciones con criterios de ingreso y estancia; la obligación de informar oportunamente a las familias y de escalar los casos graves a las autoridades centrales en plazos definidos; así como protocolos para evaluar fallecimientos asociados a brotes y también sobre resistencia antimicrobiana.

Zoé Robledo prometió que llegarán al fondo de las muertes de los recién nacidos. Dijo que el IMSS y la Secretaría de Salud informarán los avances y todos los resultados, y dejó claro que los primeros en conocerlos serán las familias afectadas.

Con información de IMSS.

ICM | LECQ