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Fuertes Lluvias Provocan Afectaciones en Varios Municipios de Nuevo León

El IMSS informó la suspensión del servicio de guarderías en el estado con el fin de salvaguardar la seguridad de los menores

Protección Civil de Monterrey vigila vialidades ante las fuertes lluviasProtección Civil de Monterrey vigila vialidades ante las fuertes lluvias. Foto: Facebook | proteccioncivilmty
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