Fuertes Lluvias Provocan Afectaciones en Varios Municipios de Nuevo León

Las precipitaciones que azotaron la tarde noche de este jueves a la Zona Metropolitana de Monterrey y otros municipios del estado de Nuevo León provocaron afectaciones a la vialidad e inundaciones.

A través de redes sociales, Protección Civil estatal mostró los estragos provocados en Monterrey, San Nicolás, Linares, Escobedo, Apodaca, Santiago, Guadalupe y Juárez, entre otros municipios.

En los videos publicados, se observa a vehículos particulares y de transporte público intentado cruzar anegaciones en distintos tramos viales. Algunos logran cruzar, pero otros quedan varados en medio del agua.

En Juárez, Nuevo León, usuarios de la Ruta 214 Vistas del Río publicaron una grabación donde se observa el interior del transporte inundado mientras el conductor intenta avanzar.

En Monterrey, Protección Civil municipal y Fuerza Civil rescataron a dos personas que quedaron atrapadas en un ecotaxi tras ser arrastrado por la corriente.

Ante las fuertes lluvias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que este viernes 2 de octubre quedaba suspendido el servicio de guardería para proteger a los menores.

Mientras que el gobernador de la entidad, Samuel García, llamó a la población a manejar con precaución y en la medida de lo posible mantenerse resguardados, así como evitar cruzar por zonas inundadas, vados y ríos.

El mandatario estatal informó que el arroyo de La Talaverna, en San Nicolás de los Garza, había alcanzado el 85% de su caudal.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes para el norte y noroeste de Nuevo León.

Con información de N+

ICM