Huracán Rachel se Intensifica a Categoría 3 en el Pacífico; Esta es su Ubicación

Rachel se intensificó a huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson a las 15:00 horas de este jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.

Su centro se localiza a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a 6 kilómetros por hora.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

La circulación del sistema generará lluvias intensas en Baja California Sur y Sinaloa, muy fuertes en Nayarit y Jalisco, así como vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur.

También se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, al igual que oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Baja California Sur y de 3 a 4 metros en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

En un comunicado, el SMN advirtió que las precipitaciones generadas por el sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Un huracán categoría 3 es un ciclón tropical intenso con vientos sostenidos de 178 a 209 kilómetros por hora, considerado un "huracán mayor" capaz de causar daños devastadores.

AMP