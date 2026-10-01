Nacional Monte de Piedad: ¿Cómo Puedo Solicitar un Préstamo de 500 Mil Pesos en Octubre 2026?

El Nacional Monte de Piedad ofrece distintas alternativas para obtener financiamiento en octubre de 2026. A través de su financiera, los interesados pueden solicitar créditos personales sin necesidad de dejar una prenda como garantía.

Los créditos personales van desde 5 mil hasta 70 mil pesos, mientras que para jubilados o pensionados existe una opción de hasta 500 mil pesos mediante descuento vía nómina.

¿Cómo solicitar un crédito personal?

La Financiera Monte de Piedad es una Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además está respaldada y vinculada al Nacional Monte de Piedad, pero operan de manera distinta.

El trámite comienza con un simulador, mediante el cual puedes revisar el plazo en el que deseas liquidar el financiamiento y señalar la finalidad del dinero.

Después, debes completar la solicitud en línea y proporcionar la documentación requerida. Si la institución autoriza el financiamiento, será necesario acudir a una sucursal.

Entre los documentos solicitados están la identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y comprobante de ingresos. También se requiere CURP, RFC y una cuenta bancaria propia para recibir el depósito.

Los solicitantes deben ser ciudadanos mexicanos y cumplir con el rango de edad establecido para cada producto, que puede ser de 24 a 70 u 80 años, según el tipo de financiamiento.

La validación puede tardar entre uno y cinco días hábiles. Una vez autorizado, el solicitante firma el contrato y recibe el dinero mediante un depósito en la cuenta seleccionada.

¿Cómo empeñar un artículo?

Otra alternativa es acudir directamente a una sucursal del Nacional Monte de Piedad para dejar un artículo en garantía. En este caso, el monto no está establecido de antemano, pues depende de la valuación realizada por un especialista.

Para iniciar el proceso debes llevar el objeto y una identificación oficial vigente. El valuador determinará cuánto puede prestarse por la pieza y posteriormente se revisan las condiciones del contrato.

Entre los artículos que pueden aceptarse se encuentran joyas de oro, relojes, celulares, pantallas, computadoras, herramientas, instrumentos musicales y bicicletas, además de automóviles bajo esquemas específicos.

También existe un simulador de empeño que permite obtener una estimación antes de acudir a una sucursal.