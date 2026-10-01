¿Qué Pasa con las Prendas Empeñadas Tras Terminar Huelga en Nacional Monte de Piedad?

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, que se prolongó durante casi un año, concluyó este miércoles, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La dependencia señaló que el acuerdo representa una buena noticia para las personas trabajadoras, sus familias y quienes utilizan los servicios de la institución.

La STPS y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral acompañaron el proceso con más de 70 reuniones de trabajo para acercar a las partes y alcanzar una solución.

Ante el fin del paro laboral, Nacional Monte de Piedad informó que retomará la atención al público a partir del miércoles 7 de octubre, por lo que las personas con prendas empeñadas podrán acudir para regularizar sus préstamos.

Entre los beneficios anunciados se encuentran 45 días sin cobro de intereses para regularizar los empeños, además de descuentos en los intereses, cuyo monto dependerá del historial de cada cliente.

Para recibir atención será posible agendar una cita a través del sitio web de Nacional Monte de Piedad. El horario anunciado será de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

La institución pidió a sus clientes mantenerse atentos a sus canales oficiales, donde dará a conocer más beneficios relacionados con la reanudación de sus servicios.

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¿Por qué inició la huelga en Nacional Monte de Piedad?

La huelga comenzó en los primeros minutos del 1 de octubre de 2025, luego de que no se alcanzara un acuerdo entre la institución y el sindicato por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Los trabajadores exigían el respeto y cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho contrato, así como atender diversas irregularidades laborales.

Entre sus principales demandas estaban la transparencia en la asignación de plazas y puestos vacantes, el pago de salarios caídos, aguinaldos, fondo de ahorro y vales de despensa, además de la regularización de aportaciones patronales.

También reclamaban el cumplimiento de derechos laborales relacionados con horarios de comida, permisos y el pago de pensiones a personas jubiladas.

La STPS destacó que el acuerdo alcanzado demuestra la importancia del diálogo social, la conciliación y el respeto a los derechos laborales para resolver conflictos entre las partes.