Sociedad

Realizan Homenaje a Víctimas del 'Trenazo de Puente Moreno' en Saltillo

Se llevó a cabo una velada en la plaza de San Francisco para recordar a las personas que fallecieron en el accidente

Realizan Homenaje a Víctimas del 'Trenazo de Puente Moreno' en SaltilloLos asistentes llevaron velas y fotos de las personas que fallecieron durante el accidente. Foto: Archivo N+

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Los asistentes llevaron globos, velas y fotografías de las personas que fallecieron durante el accidente

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