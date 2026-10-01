Realizan Homenaje a Víctimas del 'Trenazo de Puente Moreno' en Saltillo

Saltillo recordó a las víctimas del accidente ferroviario conocido como el 'Trenazo de Puente Moreno', ocurrido durante el traslado de peregrinos que acudían a las fiestas de San Francisco de Asís. Como parte de las festividades del Santuario de San Francisco de Asís, se llevó a cabo una velada en la Plaza de San Francisco para rendir homenaje a quienes perdieron la vida.

La madrugada del 5 de octubre de 1972 marcó la historia de Saltillo, cuando los peregrinos que regresaban de Real de Catorce perdieron la vida en el accidente ferroviario de Puente Moreno, considerado uno de los hechos más trágicos registrados en la ciudad.

Durante el homenaje, las familias llevaron fotografías de los seres queridos que murieron, además de velas y globos blancos. Los frailes franciscanos también realizaron una ceremonia religiosa para recordar a los peregrinos que, en su devoción, perdieron la vida.

Historiadores y personas que vivieron aquel accidente señalan que el 'Trenazo de Puente Moreno' marcó un antes y un después para Saltillo, debido a la magnitud del hecho y al impacto que tuvo entre las familias de la ciudad y la región.