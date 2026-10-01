Internacional

Corte Suprema de EUA Autoriza Ejecución de Christa Gail en Tennessee, la Primera en 200 Años

La mujer fue condenada a muerte por asesinar a su compañera, de 19 años de edad, en 1995

Christa Gail Pike fue condenada a muerte por asesinar a su compañera en 1995 en EUAFoto: AP
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