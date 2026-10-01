Corte Suprema de EUA Autoriza Ejecución de Christa Gail en Tennessee, la Primera en 200 Años

La ejecución de Christa Gail Pike fue autorizada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este miércoles levantó la suspensión dictada horas antes, por lo que ahora se cumplirá la condena a muerte de la mujer que asesinó a su compañera de estudios, Colleen Slemmer, en 1996.

El caso atrajo atención en el momento del homicidio, porque Christa y su novio tallaron un pentagrama en el cuerpo de Slemmer, lo que interpretó como un "pacto satánico".

La decisión permite al Estado proceder con la ejecución por inyección letal en contra de Pike, de ahora 50 años de edad, por el asesinato de Slemmer en un centro de formación profesional de Knoxville. Será la primera mujer ejecutada en Tennessee en al menos 200 años.

La mujer fue condenada cuando tenía 18 años. Ella y su novio fueron declarados culpables del apuñalamiento, así como por la golpiza propinada a la compañera de clase de ambos. Según la Fiscalía, Christa orquestó el ataque, ya que temía que Slemmer intentara quitarle a su novio.

Entonces, la llevó a una zona boscosa el 12 de enero de 1995. Ahí cortó a Slemmer con un cúter y la golpeó con un gran trozo de asfalto. Shipp, el novio, admitió que fue él quien talló un pentagrama —un símbolo en forma de estrella asociado con Satanás— en el cuerpo de la víctima.

Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike fue la única sentenciada a muerte.

Según la directora ejecutiva del Death Penalty Information Center, Robin M. Maher, asegura que Tennessee no ha ejecutado a una mujer en al menos 200 años. Desde que la Corte Suprema restableció la pena de muerte (1976), se tiene reporte de que 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, lo que representa alrededor del 1% de todas las ejecuciones.

EPP