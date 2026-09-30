Embajada de EUA Lanza Advertencia a sus Ciudadanos por Huracán Rachel

La Embajada y Consulados de Estados Unidos en México emitieron una alerta por el huracán Rachel, categoría 1, debido a las condiciones marítimas que afectan a Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Aunque el ciclón no se espera que impacte directamente Cabo San Lucas, las autoridades determinaron cerrar el puerto este miércoles 30 de septiembre y mantener la medida hasta nuevo aviso.

Además, informaron que todas las playas de la zona serán cerradas y se colocarán banderas negras ante las condiciones del mar.

Rachel se encontraba al suroeste de Jalisco y se esperaba que avanzara hacia el noroeste, con dirección a Cabo San Lucas, antes de pasar al sur de la península de Baja California el sábado 3 de octubre.

La representación diplomática estadounidense señaló que condiciones similares del océano han provocado corrientes de resaca y olas inesperadas que han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses.

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También se pronostican lluvias en la región, por lo que existe la posibilidad de inundaciones. El comunicado indica que las precipitaciones se esperan de jueves a domingo.

Ante la alerta, se recomendó evitar ingresar al agua o caminar por las playas, así como mantenerse al tanto de las actualizaciones locales sobre el huracán, el puerto y las zonas costeras.

Las autoridades también advirtieron que las carreteras podrían presentar afectaciones por inundaciones o deslaves, especialmente en zonas con pendientes pronunciadas, por lo que se pidió revisar las condiciones de las vías antes de viajar.

La Embajada de Estados Unidos recomendó consultar los reportes del Centro Nacional de Huracanes, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades de Protección Civil de Baja California Sur y Baja California.

PT