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Embajada de EUA Lanza Advertencia a sus Ciudadanos por Huracán Rachel

El ciclón se encuentra al suroeste de Jalisco y se espera que avance hacia el noroeste, con dirección a Cabo San Lucas

Cabo San Lucas, Baja California SurSe pronostican lluvias en la región, por lo que existe la posibilidad de inundaciones. Foto: AP

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Embajada de EUA emite alerta por huracán Rachel: cierran puertos y playas en Cabo San Lucas. Oleaje peligroso y lluvias podrían causar inundaciones.

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