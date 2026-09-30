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Rachel se Convierte en Huracán; se Prevén Fuertes Lluvias en Jalisco

Se espera que este fenómeno siga creciendo según los comportamientos que se han observado principalmente en playas del estado

Huracán RachelRachel se convirtió en huracán y se esperan fuertes lluvias en Jalisco. Foto: PC Jalisco

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Rachel se convierte en huracán y amenaza con fuertes lluvias en Jalisco. Autoridades suspenden clases en 30 municipios

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