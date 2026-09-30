Rachel se Convierte en Huracán; se Prevén Fuertes Lluvias en Jalisco

Rachel, el fenómeno que comenzó como tormenta tropical, ya fue declarado como huracán por parte de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, sin embargo, se espera que siga creciendo de acuerdo con los comportamientos que se han observado principalmente en playas.

Durante la mañana y mediodía de este 30 de septiembre, autoridades estatales informaron que Rachel se encontraba a unos 350 o 360 kilómetros del suroeste de Cabo Corrientes, desplazándose al noroeste a aproximadamente 15 kilómetros por hora, aunque presentando rachas de viento de 140 kilómetros por hora, con la posibilidad de que se intensifique.

Asimismo, con base a los pronósticos y comportamientos del fenómeno meteorológico, Protección Civil Jalisco reportó que Rachel podría seguir aportando lluvias durante la tarde y la noche de los siguientes días en regiones como Costa Sur, Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Sur del Estado y Sureste del Estado.

Por otra parte, en las regiones mencionadas en las que existen playas, se espera que en días siguientes puedan registrarse olas de tres a cuatro metros, con movimientos intensos.

Debido a la posibilidad de riesgos que tiene Rachel, tanto la UDG como la Secretaría de Educación Jalisco, emitieron comunicados en sus redes sociales en los que informaron que en 30 municipios se suspendieron las clases presenciales de forma preventiva.

Mientras tanto, en los puntos de interés, autoridades municipales, estatales y federales, mantienen los recorridos y operativos de vigilancia ante cualquier emergencia que se pueda presentar.