EUA Revoca Más de 250 Mil Visas en Campaña Masiva de Control Migratorio

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado más de 250 mil visas desde que Donald Trump asumió la presidencia, según informó Fox News. La dependencia atribuye la cifra a un endurecimiento de la vigilancia sobre quién puede visitar el país.

El vocero del Departamento, Tommy Pigott, explicó al medio estadounidense que las revocaciones se dieron por distintas violaciones, como incumplir los términos de la visa, cometer delitos, llamar a la violencia contra Estados Unidos o sus ciudadanos, defraudar a estadounidenses, abusar del sistema migratorio y poner en riesgo la seguridad nacional.

Del total, 2 mil 300 visas se cancelaron por "turismo de parto", la práctica de viajar a Estados Unidos para dar a luz y que el bebé obtenga la ciudadanía de forma automática. El propio Departamento de Estado difundió la nota de Fox News en su cuenta de X.

Pigott calificó la cifra como un "hito histórico" y afirmó que cada decisión sobre una visa es también una decisión de seguridad nacional. Según dijo, la vigilancia continua se aplica a una escala inédita, y recordó que una visa estadounidense es un privilegio y no un derecho.

El lunes pasado, además, el Departamento retiró las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, junto con sus familiares, acusados de corrupción; provienen de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

En verano, el gobierno comenzó a preparar la revocación de visas de negocios y turismo (B1 y B2) de hasta 200 mil extranjeros que luego solicitaron asilo. La medida abarcaría visas emitidas entre 2016 y 2026.

En agosto, el Departamento ya había informado de más de 175 mil revocaciones, la mayoría por contactos con autoridades policiales, con agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol, robo y delitos de drogas como causas principales.

AMP