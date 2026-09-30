Internacional

EUA Revoca Más de 250 Mil Visas en Campaña Masiva de Control Migratorio

El Departamento de Estado calificó la cifra como un "hito histórico" y afirmó que la medida es para resguardar la seguridad nacional

Formato de solicitud de visa de Estados Unidos. Foto: ReutersFormato de solicitud de visa de Estados Unidos. Foto: Reuters

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