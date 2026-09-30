Alumnos del CECyT 4 Bloquean Constituyentes por Presunto Acoso; IPN Separa a Profesor

Estudiantes del CECyT 4 “Lázaro Cárdenas”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), realizan una manifestación sobre la avenida Constituyentes, en la alcaldía Álvaro Obregón, para denunciar presuntos abusos y malos tratos por parte de un profesor.

Los alumnos mantienen bloqueada la vialidad con dirección hacia Observatorio, a las afueras del plantel, donde exigen una respuesta por parte de las autoridades ante los señalamientos de acoso dentro de la institución.

Elementos de tránsito ya se encuentran en la zona para atender la movilización y la afectación vial.

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A través de un comunicado, el IPN informó que la situación está relacionada con el maestro Mario Poucell Arrona, del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) número 4 “Lázaro Cárdenas”.

La institución señaló que, después de que se difundiera en redes sociales un video relacionado con una conducta que no corresponde a la de un profesor del IPN, se determinó la separación definitiva del docente del grupo involucrado.

Asimismo, se asignó a otro maestro para que los alumnos puedan continuar con su formación académica. Indicó que estas medidas fueron tomadas tras aplicar el protocolo institucional correspondiente para la protección de menores de edad.

El IPN agregó que la dirección del plantel elaboró un acta circunstanciada en la que quedaron asentados los antecedentes, los hechos recientes y las acciones implementadas. El documento fue remitido a la Oficina del Abogado General para su conocimiento y para los efectos jurídicos y administrativos correspondientes.

El centro educativo reiteró su compromiso de salvaguardar la integridad de las y los alumnos y señaló que permanecerá atento ante cualquier acción que atente contra los principios básicos de respeto hacia los estudiantes.