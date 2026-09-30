Seguridad

Alumnos del CECyT 4 Bloquean Constituyentes por Presunto Acoso; IPN Separa a Profesor

La institución informó que separó de manera definitiva al docente involucrado tras la difusión de un video en redes sociales

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