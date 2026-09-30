Seguridad

Sujeto a Prisión Preventiva por Presunto Feminicidio de su Pareja en Hermosillo

El masculino es acusado de estrangular a la mujer en un domicilio de la colonia Las Palmas, en el poblado Miguel Alemán

Sujeto a Pririón Preventiva por Presunto Feminicidio de su Pareja en HermosilloSujeto a Pririón Preventiva por Presunto Feminicidio de su Pareja en Hermosillo. Foto: FGJES

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