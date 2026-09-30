Sujeto a Prisión Preventiva por Presunto Feminicidio de su Pareja en Hermosillo

Luis Alberto 'N', de 38 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de Diana Lizeth 'N', de 38 años, quien era su pareja sentimental y a quien habría estrangulado con sus manos en un domicilio de la colonia Las Palmas, en el poblado Miguel Alemán.



De acuerdo con los datos de prueba, los hechos ocurrieron entre el 25 y la madrugada del 26 de septiembre, cuando la víctima se encontraba con Luis Alberto 'N', quien habría ejercido violencia física contra ella y provocado su muerte por asfixia.



Posteriormente, presuntamente abandonó su cuerpo, pues Diana Lizeth fue localizada sin vida el 26 de septiembre, envuelta en plástico negro con una cobija, lo que inició las investigaciones.



La orden de aprehensión fue cumplimentada por reclusión por elementos de la AMIC en el Centro de Reinserción Social número 1 de Hermosillo, donde Luis Alberto 'N' permanecía internado desde el 29 de septiembre por un proceso relacionado con delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.



Durante la audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada, el Ministerio Público formuló imputación ante el Juzgado Oral de lo Penal, donde se resolvió vincularlo a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.