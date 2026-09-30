Seguridad

Sujeto Intentó Matar a Disparos a Policía en Izúcar de Matamoros, Puebla

Antonio 'N' disparó con un arma de fuego contra un vehículo oficial, logrando herir a un agente en la inspectoría de San Juan Colón

Sentenciado Antonio N Tentativa Homicidio Policía San Juan Colón Izúcar de Matamoros PueblaAntonio 'N' detonó un arma de fuego contra un vehículo oficial en la inspectoría de San Juan Colón. Foto: N+ | Ilustrativa

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Antonio 'N' disparó a un policía en Izúcar de Matamoros. La justicia ratifica su condena a más de nueve años. Conoce cómo se resolvió este caso.

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