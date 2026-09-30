Sujeto Intentó Matar a Disparos a Policía en Izúcar de Matamoros, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que obtuvo resolución firme respecto a la sentencia condenatoria impuesta a Antonio ‘N’ por los delitos de homicidio en grado de tentativa y daño en propiedad ajena.

Dicha condena de más de nueve años de prisión fue ratificada tras el ataque armado cometido por el sujeto contra personal de investigación en San Juan Colón, inspectoría del municipio de Izúcar de Matamoros.

Elementos policiales circulaban en una camioneta oficial sobre la calle Emiliano Zapata cuando el sentenciado se apostó en el carril opuesto a una distancia de diez metros, sacó una pistola calibre .38 y detonó el arma de fuego contra la unidad automotriz al tiempo que profirió amenazas.

Al detener la marcha del automotor, la víctima se incorporó en la batea y Antonio 'N' dirigió dos proyectiles que hicieron impacto en el chaleco balístico que portaba a la altura del esternón y el costado, además de que otro disparo dañó la salpicadera del vehículo.

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Enseguida, el agresor arrojó el artefacto de fuego al suelo e intentó abordar una motocicleta para huir, momento en el que los uniformados le cerraron el paso y concretaron su detención.

Las diligencias técnicas, balísticas y médicas integradas por la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos sustentaron el proceso penal frente al Tribunal Unitario de Enjuiciamiento, autoridad que determinó la responsabilidad del acusado a título de autor material.

Luego de que el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado confirmó el fallo y la autoridad judicial federal negó el amparo directo promovido por la defensa, la pena quedó firme en nueve años, seis meses y 26 días de prisión, una multa pecuniaria, la suspensión de derechos civiles y políticos, así como la condena al pago de la reparación del daño moral y material.

La FGE Puebla refrendó su compromiso de mantener acciones jurídicas e indagatorias para sancionar los actos delictivos que atenten contra la vida y la función de los cuerpos policiales en la entidad.

Con información de N+

GMAZ