Tráfico vehicular

Reportan Carriles Dañados durante Fuerte Lluvia sobre Autopista de Puebla

El desbordamiento del agua se registró sobre el kilómetro 219 del tramo carretero Ciudad Mendoza-Esperanza, a la altura de la caseta de cobro

Carriles Dañados Desbordamiento Agua Lluvia Autopista Ciudad Mendoza Esperanza PueblaConductores piden circular con precaución para evitar accidentes. Foto: X @Thermokineros

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Desbordamiento de agua daña carriles en la autopista Ciudad Mendoza-Esperanza. Conduce con cuidado en el km 219. Sigue atento para más actualizaciones.

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