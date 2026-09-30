Reportan Carriles Dañados durante Fuerte Lluvia sobre Autopista de Puebla

Las fuertes lluvias ocurridas durante las últimas horas han causado estragos en caminos del estado de Puebla, tal y como está ocurriendo sobre la autopista Ciudad Mendoza-Esperanza.

Usuarios de redes sociales han reportado que en este tramo carretero, a la altura del kilómetro 219 los carriles se encuentran dañados debido al desbordamiento de un cuerpo de agua que atraviesa la arteria vial.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles 30 de septiembre de 2026 que debido a las fuertes precipitaciones una barrera de contención terminó rota en el carril que dirige hacia la caseta de cobro de Esperanza.

De inmediato, los conductores que circulaban por el tramo hicieron un llamado a las autoridades para que lleguen a abanderar la zona, incluso hacer un cierre parcial de circulación en caso de ser necesario.

Hasta el momento no se ha reportado la presencia de cuerpos de emergencias en el lugar del incidente, por lo que los mismos conductores recomiendan circular con precaución en esta zona para evitar accidentes.

Con información de N+

GMAZ