Tráfico vehicular

¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Afectaciones Este 28 de Septiembre 2026

Así está el tránsito en la vía que conecta con el centro del país, de acuedo con el reporte de autoridades

Autopista México-QuerétaroAutopista México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atención conductores: la México-Querétaro, una de las vías más transitadas, tuvo cierre parcial por accidente en km 161. Consulta N+ para más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+