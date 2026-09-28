¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Afectaciones Este 28 de Septiembre 2026

Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista, una de las más importantes que conectan con el centro del país.

La México-Querétaro es una de las carreteras más transitadas del país y donde más accidentes ocurren en sus casi 200 kilómetros, por donde diariamente circulan en promedio 84 mil autos.

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

Afectaciones en la México-Querétaro hoy

En las primeras horas de este lunes, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) reportaron lo siguiente:

A la 1:29 horas, se reportó cierre parcial de circulación en el kilómetro 161, dirección Querétaro, por atención de accidente.

Más tarde, a las 4:41 horas, se restableció la circulaciónen el kilómetro 161, dirección Querétaro, luego de una accidente vehicular.

A las 9:52 horas, se reportó reducción de carriles en el km 141, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

En el km 140, dirección Querétaro, reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple, reportado a 11:10 horas.

Con información de N+

Rar