Esperan que Nuevo Sistema de Alertas en Celulares por Tormenta Estará Listo en Octubre

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno Federal prevé que en octubre quede listo el nuevo sistema de alertamiento temprano en teléfonos celulares para tormentas y otros fenómenos meteorológicos.

La mandataria explicó que el objetivo es fortalecer las acciones de prevención ante cualquier contingencia natural en el país.

El mecanismo funcionará con la misma señal de sonido emitida durante los simulacros o alertas sísmicas, la cual llegará acompañada de un mensaje de texto explicativo a todos los dispositivos móviles, independientemente de la compañía telefónica o del tipo de contrato que tenga el usuario.

Respecto a la atención de emergencias provocadas por los recientes fenómenos meteorológicos, Sheinbaum Pardo no descartó acudir a las zonas afectadas si la situación lo requiere. Asimismo, reiteró el llamado a la población para mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades, esperar el impacto de las tormentas resguardados y acudir a los refugios temporales en caso de que sus viviendas representen algún tipo de riesgo.

La presidenta indicó que este nuevo protocolo de protección civil no dependerá del tipo de contrato, plan telefónico o compañía proveedora del servicio. Todos los celulares activos en la zona geográfica de riesgo recibirán la notificación de alerta de manera automática e ininterrumpida.