Política

Esperan que Nuevo Sistema de Alertas en Celulares por Tormenta Estará Listo en Octubre

El mecanismo emitirá un sonido similar al del aviso por sismo y enviará un mensaje de texto sin importar la compañía

Esperan que Nuevo Sistema de Alertas en Celulares por Tormenta Estará Listo en OctubreSistema de Alertas en Celulares por Tormenta Estará Listo en Octubre. Foto: Cuartoscuro

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En octubre, un nuevo sistema de alertas en celulares llegará para avisar sobre tormentas y fenómenos meteorológicos.

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