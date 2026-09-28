¿Será Obligatorio Segundo Día de Descanso con Jornada Laboral de 40 Horas? STPS Responde

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) habló sobre la reducción de la jornada laboral, que pasará de 48 a 46 horas por semana para el 2027, hasta llegar a 40 horas en 2030.

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, hizo algunas precisiones sobre los días de descanso, durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

“Es un avance efectivo sobre la reducción de la jornada de trabajo, será gradual de dos horas, de aquí a 2030”.

Indicó que lo que se busca es que en los trabajos donde por lo regular se laboran 8 horas al día, se permita "un segundo día de descanso, no necesariamente obligatorio".

“Hay posibilidades de que un trabajador trabaje más, es el trabajo extraordinario, pero tenemos que dejar claro, es mantener en el marco de la ley y respeto de derechos de personas trabajadoras y ser un acuerdo entre partes”, indicó el secretario.

Destacó que en cerca de 100 años se tuvo una jornada de 48 horas, “pero la presidenta nos ha pedido dar un salto a 40 horas de trabajo”.

“Lo que hicimos, con esta gradualidad, la (hora) extraordinaria comienza en la 41 y las triples empiezan en la hora 53, acotado a cuatro horas solamente, para resguardar el tiempo de personas trabajadoras”.

“Lo que hemos dicho es que la productividad no puede estar fincada solo en el tiempo de las personas, tiene que haber tecnología y otras cosas y si no hay bienestar en el centro de trabajo no hay productividad”, puntualizó.

Con información de N+