Política

¿Será Obligatorio Segundo Día de Descanso con Jornada Laboral de 40 Horas? STPS Responde

El secretario Marath Baruch Bolaños explicó que la reforma busca el respeto de derechos de las personas trabajadoras

Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión SocialMarath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social. Foto: Presidencia

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La jornada laboral en México se reducirá gradualmente a 40 horas para 2030. ¿Qué implica un segundo día de descanso obligatorio? La STPS lo explica. Infórmate aquí.

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