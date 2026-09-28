Política

“No Está Cerrada la Investigación”, Señala Sheinbaum ante Nuevo Informe sobre Ayotzinapa

La Presidenta adelantó que hoy se presentarán las líneas de investigación a partir de nuevos mecanismos y nuevas metodologías de investigación

Protesta de normalistas por caso AyotzinapaProtesta de normalistas por 12 años del caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presidenta Sheinbaum anuncia que la investigación de Ayotzinapa no ha concluido. Se revelarán nuevas metodologías y hallazgos. Mantente informado sobre este importante caso.

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