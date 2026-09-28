“No Está Cerrada la Investigación”, Señala Sheinbaum ante Nuevo Informe sobre Ayotzinapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que “no está cerrada” la investigación por el caso Ayotzinapa.

Adelantó que hoy se van a presentar “las líneas de investigación a partir de nuevos mecanismos, nuevas metodologías de investigación que no habían sido utilizadas de las propias carpetas de investigación y de los teléfonos que se utilizaron esa noche y posteriormente a dónde han llevado esas investigaciones”, refirió la mandataria durante la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ya conocen el informe y que “no se va a informar nada que no se les haya informado a ellos, lo único que se va a informar es lo que ellos ya conocen”.

“Hoy no (se les va a convocar), es una conferencia de prensa…Tenemos relación con ellos (madres y padres) tanto a través de la Subsecretaría de Gobernación de Derechos Humanos, de la Comisión Especial, como de la FGR, incluso, para algunas solicitudes particulares los atendemos particularmente”

Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no existe ya que lo disolvió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Cuando pedimos al Alto Comisiona de Derechos Humanos de la ONU que hiciera una valoración de expertos que nos pudieran apoyar decidió no convocar a expertos del GIEI sino a otros expertos que están por definirse”, destacó la presidenta.

Con información de N+