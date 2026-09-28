Camión es Embestido por el Tren en Apodaca, Nuevo León; Chofer Queda Herido

El chofer de un camión urbano ruta 219 resultó lesionado después de que su unidad terminó siendo impactado por el ferrocarril en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El accidente se presentó en el Parque Industrial Monterrey, sobre las avenidas 5a Oriente y Parque Industrial Monterrey.

De acuerdo con lo narrado por el mismo chofer del transporte público, debido a una distracción, no alcanzó a ver que se aproximaba el ferrocarril y terminó siendo embestido por la unidad. El hecho generó la movilización de las unidades de emergencia hasta el sitio.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Apodaca arribaron al lugar del siniestro para descartar riesgos. Confirmaron que el camión urbano de la ruta 219 tréboles terminó impactado del lado derecho y únicamente el chofer resultó lesionado debido a que la unidad iba sin pasajeros.

Hasta el sitio también se trasladaron paramédicos, quienes valoraron y le brindaron los primeros auxilios al conductor que, a pesar de las lesiones, no requirió ser llevado a un hospital para mayor atención médica. Mientras tanto, la zona del accidente fue acordonada por elementos de tránsito local en espera de una grúa para retirar el camión que quedó con visibles daños en su estructura.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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