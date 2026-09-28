Accidentes

Camión es Embestido por el Tren en Apodaca, Nuevo León; Chofer Queda Herido

El accidente ferroviario se registró sobre las avenidas 5a Oriente y Parque Industrial Monterrey

Camión ruta 219 impactado por el tren en MonterreyLa unidad fue retirada por una grúa. Foto: N+

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