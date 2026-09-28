¿Cómo Estará el Clima Mañana en CDMX? SMN Alerta por Chubascos y Descargas Eléctricas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó sobre otro día lluvioso en la Ciudad de México (CDMX), pues previó chubascos e incluso descargas eléctricas mañana en la capital mexicana.

En N+ te presentamos detalles del pronóstico del tiempo para el martes 29 de septiembre, con la finalidad de que tomes previsiones y las lluvias no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el SMN, la CDMX y en general todas las entidades de la Megalópolis serán afectadas por canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del territorio mexicano.

En su pronóstico, alertó que mañana se prevén en el Valle de México lluvias e intervalos de chubascos, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

Martes de lluvias en la CDMX

El Meteorológico Nacional detalló que en la CDMX habrá condiciones de cielo medio nublado por la mañana, así como ambiente fresco a templado en la región.

Durante la tarde, ambiente cálido con incremento de nubosidad y probabilidad de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas). “Esas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas”, alertó.

Asimismo, temperatura mínima de 15 a 17 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. Además de viento del sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Dichas condiciones meteorológicas serán originadas por canales de baja presión, fenómenos meteorológicos que consisten en una zona alargada de baja presión atmosférica que favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

También por inestabilidad atmosférica, una condición en la que el aire desplazado verticalmente asciende de forma espontánea y genera chubascos, tormentas eléctricas y granizo.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB