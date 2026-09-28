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Piden No Salir por Impacto de Huracán Polo en BCS: Hay Alerta en 5 Municipios

Autoridades de México llaman a la gente a permanecer en sus casas o en refugios temporales desde esta tarde

Personas en la playa Medano mientras el huracán Polo se acerca a Baja California Sur, el 27 de septiembre de 2026. Foto: ReutersPersonas en la playa Medano mientras el huracán Polo se acerca a Baja California Sur, el 27 de septiembre de 2026. Foto: Reuters

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