Piden No Salir por Impacto de Huracán Polo en BCS: Hay Alerta en 5 Municipios

Debido a la cercanía del huracán Polo —categoría 3 en la escala Saffir-Simpson— la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a que permanezca en sus casas o bien en refugios temporales desde las 14:00 horas de este lunes.

Ante la previsión de que el ciclón impacte esta tarde en Baja California Sur, solicitó a los ciudadanos de los cinco municipios del estado (Comondú, Los Cabos, La Paz, Mulegé y Loreto) que estén informados sobre las condiciones y desplazamiento del huracán.

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, advirtió que el primer impacto será en ese estado, y comentó que aunque no se ha podido determinar la hora exacta, podría ser entre las 16:00 y las 18:00 horas como huracán categoría 2 o muy probablemente 3.

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En un enlace vía telefónica a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria comentó que la zona de impacto será en inmediaciones de Comondú.

La experta añadió que el segundo impacto será mañana martes en la costa centro de Sonora y advirtió que continuarán intensificándose los vientos, las lluvias y el oleaje tanto en este estado como en BCS.

Debido a ello, lanzó un llamado para que en las localidades del norte de Comondú, como La Ballena, San Juanico, Las Barrancas, Francisco Villa, La Posa Grande, Guadalupe, Santo Domingo, San Andrés, San José de Comondú, La Laguna y Ciudad Insurgentes, “se mantengan atentos a todas las recomendaciones de Protección Civil y a permanecer en sus domicilios o en los refugios temporales a partir del día de hoy después de las 14:00 horas”.

Velázquez Alzúa extendió ese llamado a las comunidades del sur de Mulegé: Cadejé, Heroica Mulegé, Punta Chivato, Santa Rosalía, Isla San Marcos, Palo Verde, San Bruno y San Lucas; así como a las del municipio de Loreto: San Juan Bautista, San Joaquinito, San Nicolás, Loreto y San Javier.

“Se ha determinado que a partir del día de hoy, a partir de las 14:00 horas, se parará la movilidad principalmente en estas comunidades de Comondú, Mulegé y Loreto. Sin embargo, solicitamos en los cinco municipios, incluyendo La Paz y Los Cabos, se mantengan informados sobre las condiciones y el desplazamiento de este huracán, porque impactará el día hoy después de las 4 o 5 de la tarde como categoría 2 o 3”, expresó.

La coordinadora Nacional de Protección Civil, quien se encuentra en Comondú, comentó que es importante atender recomendaciones. La principal, dijo, es no estar en la calle.

“Que se queden en sus casas, y de haber algún riesgo en sus domicilios, que se trasladen a los refugios temporales”, dijo y comentó que hasta el momento suman 78 personas evacuadas de manera preventiva.

De igual manera, aconsejó alejarse de árboles, espectaculares o cualquier objeto en el camino. “Lo principal es mantenerse en sus domicilios, no salir hasta que haya pasado el huracán”, insistió.

De acuerdo con la titular de la CNPC, también se restringió todo el acceso a las playas. “Toda la zona costera, vados, ríos, puentes y caminos susceptibles de afectación están siendo revisados para que la gente no tenga acceso y no se acerque a este tipo de zonas que pudieran ser de alto riesgo”, añadió.

Adicionalmente, pidió a la gente tomar la situación con mucha calma, pues probablemente algunas horas no habrá servicio eléctrico ni internet.

En este panorama, Sheinbaum Pardo pidió a la ciudadanía estar atenta a la información oficial de Protección Civil, pues a partir de las 14:00 horas se espera mayor intensidad de lluvias en la zona.

SPB