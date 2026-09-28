¿Qué tan Cerca Está Polo de México Hoy? Ubicación del Huracán que Impactará el País

La presencia del huracán Polo frente a la Península de Baja California mantiene en alerta a México, por lo que las autoridades establecieron zona de prevención y de vigilancia en varias regiones.

Dicho ciclón —que se mantiene en el océano Pacífico con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson— ocasionará lluvias muy fuertes, vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).