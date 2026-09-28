Pronóstico del tiempo

¿Qué tan Cerca Está Polo de México Hoy? Ubicación del Huracán que Impactará el País

El ciclón tropical mantiene su avance rumbo a costas nacionales, por lo que autoridades establecen zona de prevención y vigilancia en varias regiones

Lluvias ocasionadas por bandas nubosas del huracán Polo en Acapulco, el 23 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvias ocasionadas por bandas nubosas del huracán Polo en Acapulco, el 23 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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