¿Qué tan Cerca Está Polo de México Hoy? Ubicación del Huracán que Impactará el País
El ciclón tropical mantiene su avance rumbo a costas nacionales, por lo que autoridades establecen zona de prevención y vigilancia en varias regiones
El ciclón tropical mantiene su avance rumbo a costas nacionales, por lo que autoridades establecen zona de prevención y vigilancia en varias regiones
La presencia del huracán Polo frente a la Península de Baja California mantiene en alerta a México, por lo que las autoridades establecieron zona de prevención y de vigilancia en varias regiones.
Dicho ciclón —que se mantiene en el océano Pacífico con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson— ocasionará lluvias muy fuertes, vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El organismo precisó que a las 12:00 horas de este lunes, el centro del ciclón se ubicó a solo 125 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 335 km al sur-suroeste de Santa Rosalía, ambos puntos en BCS.
El huracán se desplaza hacia el noreste a 17 km/h, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h.
En un comunicado, la Conagua indicó que, debido a que Polo sigue acercándose a la península de Baja California, se establecieron diversas zonas de prevención y vigilancia:
Zona de prevención por efectos de vientos de huracán: desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, Baja California Sur
Zona de prevención por efectos de huracán: desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, Baja California Sur, desde Loreto hasta Santa Rosalía, BCS, y desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora.
Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical: desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, BCS, desde Loreto hasta San Evaristo, BCS.
Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical: desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa
Zona de prevención por efectos de vientos de huracán: desde Bahía de Kino hasta Guaymas, Sonora.
De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, se espera que Polo toque tierra esta tarde-noche en la porción central de Baja California Sur, como huracán categoría 2.
Posteriormente, se prevé que se degrade a huracán categoría 1 y que salga al Golfo de California el 29 de septiembre y que vuelva a tocar tierra, ahora en Sonora. Ahí seguiría su avance como tormenta tropical.
Sin embargo, el experto del Servicio Meteorológico Nacional Óscar Rascón advirtió que si en su camino encuentra aguas calientes, el sistema incluso podría tomar fuerza nuevamente e impactar tierra como huracán categoría 4.
En su reporte de este día, el SMN pidió a la población de las áreas en alerta extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.
SPB