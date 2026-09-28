Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro del Sismo de Este Lunes

La madrugada de hoy, un microsismo sacudió la Ciudad de México (CDMX); aquí te damos un reporte de todos los temblores que se han registrado este lunes, 28 de septiembre de 2026, en el país, según información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La alcaldía Benito Juárez fue el epicentro del microsismo de hoy en la Ciudad de México, el cual tuvo una magnitud de 2.2, a las 01:43 horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo de Magnitud 2.2 Se Registra en Benito Juárez, CDMX

De acuerdo con SASSLA, la plataforma digital de Alertamiento de Riesgos de México, el microsismo tuvo un epicentro triangulado en la colonia Portales Sur.

La plataforma indicó que los sismos con epicentro en el Valle de México “resultan prácticamente imposibles de alertar debido a su muy baja magnitud de energía, inmediatez de origen a la Cuenca de México y la rápida propagación de ondas sísmicas”.

SASSLA explicó que se trató de un “evento tipo cortical (superficial), por pequeños reajustes de tensión, dada la compleja litología (subsuelo) del Valle de México, reactivación esporádica de fallas geológicas locales y otros factores de desequilibrio”, por ejemplo, el hundimiento del terreno.

¿Dónde tembló hoy en México?

A continuación, te informamos qué otros sismos se han registrado hoy en México, según el Sismológico Nacional.

11:14 horas: Temblor magnitud 4.1 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

06:03 horas: Sismo con epicentro en Crucecita, Oaxaca, de magnitud 4.0.

05:31 horas: Temblor con epicentro en Cintalapa, Chiapas, de magnitud 4.1.

04:17 horas: Sismo con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de magnitud 4.1.

02:36 horas: Magnitud 4.0 con epicentro en Huixtla, Chiapas.

01:43 horas: Microsismo en la Benito Juárez, CDMX, de magnitud 2.2.

SISMO Magnitud 2.2 Loc. BENITO JUAREZ, CDMX 28/09/26 01:43:43 Lat 19.36 Lon -99.15 Pf 6.5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 28, 2026

01:21 horas: Magnitud 4.5 con epicentro en Manzanillo, Colima.

00:37 horas: Magnitud 4.1 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

El Sismológico también informó que hasta el corte de hoy se han registrado 2,751 réplicas del sismo de magnitud 7.4 en Ciudad Hidalgo, Chiapas, del 17 de julio de 2026.