Sociedad

Temblor Hoy en México: Magnitud y Epicentro del Sismo de Este Lunes

Un microsismo sorprendió durante la madrugada en la Ciudad de México

Evacuación por el segundo Simulacro Nacional 2026Evacuación por el segundo Simulacro Nacional 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que un microsismo sorprendió a la CDMX esta madrugada? Con epicentro en Benito Juárez, fue uno de varios sismos registrados hoy en México.

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