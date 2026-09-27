Sociedad

Continúa Búsqueda de Felino Reportado en Comunidades de La Barca

Protección Civil mantiene recorridos, vigilancia con drones y una trampa con carnada para localizar al ejemplar

Continúa Búsqueda de Felino Reportado en Comunidades de La BarcaContinúa Búsqueda de Felino Reportado en Comunidades de La Barca. Foto: Protección Civil y Bomberos La Barca

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Autoridades piden no acercarse a las zonas de búsqueda y reportar cualquier avistamiento

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