Continúa Búsqueda de Felino Reportado en Comunidades de La Barca

Protección Civil y Bomberos de La Barca mantiene activo un operativo para localizar un ejemplar de felino que fue reportado entre distintas comunidades del municipio. Las labores se realizan de manera coordinada con Seguridad Pública Municipal, Policía Vial y elementos de Protección Civil de Zapotlán del Rey y Ocotlán.

Como parte de la búsqueda, las autoridades mantienen recorridos de vigilancia en las zonas donde se han reportado posibles avistamientos y en áreas cercanas. También realizan barridos aéreos mediante drones para ampliar la cobertura y facilitar la localización del animal.

Además, fue colocada una trampa con carnada como parte de las acciones para intentar capturar al ejemplar de manera segura. El objetivo es localizarlo, asegurarlo y entregarlo a las autoridades competentes para que determinen el manejo adecuado.

Protección Civil pidió a la población evitar acercarse a las zonas donde se llevan a cabo los trabajos y mantener cerrados puertas y portones como medida preventiva. También recomendó no difundir información o contenidos en tono de broma que puedan generar confusión sobre el operativo.

Las autoridades señalaron que cualquier avistamiento debe ser reportado únicamente al número de emergencias 911 o al 393 935 5000, además de los canales oficiales. Las labores continuarán activas hasta lograr la localización del ejemplar.