Definidos los Playoffs de las Grandes Ligas: Cuándo Empieza la Postemporada de la MLB

La temporada regular de las Grandes Ligas ha terminado y la atención de todos los aficionados al beisbol de la MLB se traslada a la postemporada con el arranque de los Playoffs 2026. Las novenas más potentes del año están listas para iniciar el camino hacia el Clásico de Otoño.

La acción de los Playoffs de la MLB pondrá a vibrar a los fanáticos a partir del martes 29 de septiembre, fecha en la que se jugará el primer juego de la postemporada en la emocionante Ronda de Comodines.

Tras una feroz lucha en el calendario regular, los boletos directos a la Ronda Divisional ya tienen dueño. En la Liga Americana, los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians aseguraron el codiciado descanso de la primera semana gracias a sus grandes campañas. Por su parte, en el viejo circuito, los Milwaukee Brewers y los vigentes campeones, los Los Angeles Dodgers, se ganaron el derecho de esperar rival cómodamente en las Series Divisionales.

Mientras tanto, la acción inmediata se concentrará en las Series de Comodines (a ganar dos de tres juegos). En el joven circuito, los Houston Astros (sembrados #3) recibirán a los Chicago White Sox (#6), mientras que los New York Yankees (#4) se medirán en un clásico de rivales ante los Boston Red Sox (#5). En el terreno de la Liga Nacional, los Atlanta Braves (#3) serán anfitriones frente a los Philadelphia Phillies (#6), y los San Diego Padres (#4) chocarán en su casa contra los Chicago Cubs (#5).

La ruta continuará con las Series Divisionales a partir del 3 de octubre, pavimentando el camino rumbo a las Series de Campeonato y la gran Serie Mundial programada para finales de octubre.