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Definidos los Playoffs de las Grandes Ligas: Cuándo Empieza la Postemporada de la MLB

Se terminó la temporada regular en la mejor liga de beisbol; el martes 29 de septiembre comienza la Ronda de Comodines

Shohei Ohtani, jugador de los LA DodgersFoto: Reuters

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