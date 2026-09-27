Irlanda Golea a Israel; Sus Futbolistas Protestan por el Conflicto en Gaza

Se jugó el primero de los dos partidos entre Israel e Irlanda por la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. Este encuentro, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G, terminó con una goleada 0-3 en favor de los irlandeses quienes hace pocos días expresaron su malestar por tener que enfrentar al combinado israelí, esto debido al conflicto en Gaza que ha dejado más de 73 mil personas fallecidas desde octubre de 2023.

Sin embargo, más allá del resultado positivo para la selección de Irlanda, los titulares de la prensa se enfocaron en las protestas realizadas por los futbolistas antes de que comenzara el compromiso. Hace unos días, el entrenador Heimir Hallgrimsson, declaró que su equipo jugaría "contra el genocidio", haciendo referencia al conflicto armado entre Israel y Palestina.

Posteriormente, se dio a conocer que el portero suplente de Irlanda pidió a la Federación de su país no jugar el compromiso. Gavin Bazunu argumentó que sus principios le impedían jugar ante el representativo de Israel y, en un comunicado emitido en redes sociales, aseguró que su "decisión está basada puramente en mi creencia personal de que matar gente inocente está mal".

Este domingo, en la ceremonia protocolaria del partido Israel vs Irlanda, los jugadores visitantes protestaron durante el himno israelí, inclinando la cabeza hacia el césped. Además los futbolistas, que llevaron un brazalete negro durante todo el compromiso, se negaron a darle la mano a sus rivales, gesto que se hizo más evidente cuando el capitán irlandés, Dara O'Shea, le negó el saludo a su contraparte israelí en el 'volado' para decidir cuál de los dos equipos realizaría el saque inicial.

Estas dos escuadras volverán a verse las caras en tan solo unos días, ya que el domingo 4 de octubre jugarán nuevamente, ahora por la cuarta fecha del torneo. Ese partido, al igual que el disputado este domingo, se jugará en una sede neutral.