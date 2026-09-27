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Irlanda Golea a Israel; Sus Futbolistas Protestan por el Conflicto en Gaza

Los jugadores irlandeses realizaron varios actos de protesta durante el encuentro de la UEFA Nations League

Jugadores de la selección de Irlanda antes de un partido de la UEFA Nations LeagueFoto: Reuters

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