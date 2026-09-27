Continúan Labores de Limpieza por Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco

Continúan los trabajos de limpieza en el río Pánuco tras la presencia de hidrocarburo proveniente del canal del Varadero de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A más de 48 horas de que se detectara la contaminación, la mancha negra comenzó a disminuir; sin embargo, todavía persisten los daños, pues sobre el agua permanece una película aceitosa y un intenso olor a petróleo.

En el margen veracruzano del río permanecen diversas embarcaciones afectadas por las manchas de hidrocarburo, cuyo material resulta difícil de retirar.

Las labores de limpieza continúan, mientras elementos de la Secretaría de Marina mantienen acciones de vigilancia e inspección para supervisar el avance de los trabajos.

Asimismo, fueron colocadas boyas de contención con el objetivo de evitar que el contaminante continúe desplazándose hacia la zona de restaurantes.

Ante esta situación, pescadores de la región señalaron que el río Pánuco no puede continuar recibiendo hidrocarburos y cuestionaron que las autoridades actúen únicamente cuando la contaminación ya es visible sobre el agua.