Medio Ambiente

Continúan Labores de Limpieza por Derrame de Hidrocarburo en el Río Pánuco

La mancha negra comenzó a disminuir después de más de 48 horas, aunque todavía permanece una película aceitosa sobre el agua

Instalan Boyas para Contener Hidrocarburo en el Río PánucoInstalan Boyas para Contener Hidrocarburo en el Río Pánuco. Foto: N+

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Cuadrillas mantienen los trabajos de limpieza, mientras la Secretaría de Marina supervisa las labores y se instalaron boyas para contener el contaminante.

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