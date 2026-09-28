Resultados de la Lotería Nacional En Vivo Hoy: Lista de Ganadores Sorteo Zodiaco Especial 1762

Para celebrar el 57 aniversario del Metro de Ciudad de México, la Lotería Nacional lanzó billetes conmemorativos del Sorteo Zodiaco Especial 1762, cuya ceremonia de premiación se realiza este domingo 27 de septiembre de 2026.

Si compraste un billete para este sorteo debes saber que sólo se celebra un domingo al mes con la participación de 120 mil "cachitos" numerados del 00000 al 9999, por cada uno de los 12 signos del Zodiaco.

En total se reparten 22 mil 622 premios cuya bolsa acumulada es de 43 millones 384 mil 300 pesos, incluido el Premio Mayor de 11 millones.

La Lotería Nacional lanzó un billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial 1762 con motivo del 57 aniversario del STC Metro de Ciudad de México. Foto: Lotería Nacional.

¿Dónde ver el Sorteo Zodiaco Especial 1762 de este domingo?

La Lotería Nacional habilita una transmisión en su canal de Youtube para seguir la ceremonia en vivo. Allí los Niños Gritones cantan los números ganadores así como el monto que obtuvieron en el sorteo.

La ceremonia inicia en punto de las 20:00 horas del domingo, y se prevé que cuente con la presencia de funcionarios del Metro CDMX toda vez que el sorteo celebra su 57 aniversario.

Para poder sintonizarla, hay que ubicar el video de la transmisión en vivo del Sorteo Zodiaco Especial 1762 en el apartado de Juegos Tradicionales del canal de Youtube de la Lotería Nacional.

¿Cuánto cuesta un "cachito" del Sorteo Zodiaco Especial y cuánto puedes ganar?

Tal como te adelantamos, el Premio Mayor de 11 millones de pesos se lo lleva aquella persona que haya comprado la serie ganadora (20 cachitos), cuyo costo es de 700 pesos.

Mientras que quien sólo haya adquirido un "cachito", por un valor de 35 pesos, participa por ganar hasta 550 mil pesos.

Sólo debe estar atento a los números que den a conocer los Niños Gritones de la Lotería Nacional durante este domingo.

Lista de Ganadores del Sorteo Zodiaco Especial 1762 de Lotería Nacional

En este apartado hallarás enlistados los números premiados durante el Sorteo de esta noche, así como el monto que obtuvieron. Durante la transmisión sólo se anuncian los Premios Directos.

En total el Sorteo Zodiaco Especial entrega en cada una de sus ediciones 600 premios de este tipo.

El número 7082 obtiene premio de 11,000,000.00 pesos - Aries.

El número 0384 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Géminis.

El número 1375 obtiene premio de 1,500,000.00 pesos - Cáncer.

El número 1970 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Géminis.

El número 7087 obtiene premio de 400,000.00 pesos - Escorpión.

El número 3953 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Aries.

El número 1358 obtiene premio de 200,000.00 pesos - Capricornio.

El número 7503 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Libra.

El número 9222 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Cáncer.

El número 0241 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Leo.

El número 5019 obtiene premio de 120,000.00 pesos - Capricornio.

El número 4829 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Acuario.

El número 1548 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Leo.

El número 5776 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Piscis.

El número 2484 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Leo.

El número 9472 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Cáncer.

El número 9157 obtiene premio de 80,000.00 pesos - Escorpión.

El número 1430 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Aries.

El número 2464 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Virgo.

El número 6953 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Escorpión.

El número 5491 obtiene premio de 60,000.00 pesos - Sagitario.