Sorteo Lotería Nacional Hoy 25 de Septiembre 2026: Resultados y Número Ganador del Premio Mayor

Llegamos al último fin de semana del mes patrios y para todos aquellos que decidieron participar en la rifa de este viernes, es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional en vivo hoy 25 de septiembre 2026, para que busques el boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de ganadores del Sorteo Superior 2898.

De acuerdo con el calendario de la Lotería Nacional mexicana, el último concurso fue el Sorteo Mayor 4028, por eso en una nota te dejamos los resultados y el lugar en donde cayó el número ganador del premio mayor. También de dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Zodiaco 1761.

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¿A qué hora es la Lotería Nacional hoy?

En lo que respecta al juego de hoy, si quieres ver el sorteo Lotería Nacional en vivo hoy, el juego empieza a las 20:00 horas de este viernes 25 de septiembre (tiempo del centro de México).

No olvides que además de los juegos tradicionales también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy viernes.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional hoy?

Antes de mostrarte la lista completa, el boleto ganador del premio mayor es el número 37771, que asciende a una cifra de 17 millones de pesos para quienes compraron dos series completas.

Para el segundo lugar, con número 46822, también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 1 millón 400 mil pesos. De ahí, cada cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son altos.

Lista de resultados Lotería Nacional 25 de septiembre 2026

Todos los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Superior 2898 de este día:

El número 37771 obtiene premio de 17,000,000.00 pesos.

El número 46822 obtiene premio de 1,440,00.00 pesos.

El número 16937 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 14207 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 48919 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 12076 obtiene premio de 275,000.00 pesos.

El número 18489 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 53215 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 32953 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 28363 obtiene premio de 144,000.00 pesos.

El número 34302 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 13434 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 21005 obtiene premio de 90,000.00 pesos.

El número 45434 obtiene premio de 90,000.00 pesos.



La lista completa de números ganadores del Sorteo Superior 2898 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 25 de septiembre 2026, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

AO