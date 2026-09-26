Homicidios

Caso Joselyn y Juan Carlos: Identifican a la Tercera Víctima Hallada Junto a Estudiantes

El hombre hallado junto a los dos alumnos de la UAEMéx sería originario de San Francisco Mazapa

Identifican a la Tercera Víctima del Asesinato Múltiple de Otumba, EdomexJoselyn Salgado fue localizada muerta en la carretera Otumba-Tulancingo, tras ser reportada desaparecida. Foto: Cuartoscuro

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