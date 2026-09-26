Caso Joselyn y Juan Carlos: Identifican a la Tercera Víctima Hallada Junto a Estudiantes

Fue identificada este viernes la tercera víctima hallada junto a los cuerpos de los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, en Otumba, Estado de México.

De forma preliminar, se informó que el hombre hallado con los dos estudiantes sería originario de San Francisco Mazapa, muy cerca de donde ocurrió el presunto crimen, en la parte trasera de las pirámides de Teotihuacán. Su cuerpo lo podrían entregar en las próximas horas.

Esto sucedió luego que familiares y amigos dieron del último adiós a Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz, los jóvenes asesinados en los límites con Axapusco, en suelo mexiquense.

Minutos antes de las 13:00 horas, el cortejo fúnebre salió hacia la iglesia Santiago Apóstol, donde se ofició una misa.

Alrededor de las 14:41 horas detuvieron el recorrido para realizar un emotivo homenaje a Joselyn y Juan Carlos entre reclamos de justicia para esclarecer el crimen.

Posteriormente continuaron su camino hacia el panteón municipal, donde finalmente fueron sepultados.

Lo que se sabe del múltiple homicidio es que el cuerpo de Joselyn fue hallado en Axapusco, mientras que Juan Carlos y otro hombre fueron encontrados dentro de un auto en el centro de Otumba.

En tanto, las autoridades mexiquenses continúan las investigaciones para esclarecer los hechos, sin el reporte de personas detenidas.

Al difundirse ampliamente este caso, los habitantes de Santiago Tolman, en Otumba, decidieron denunciar un incremento en la violencia y la delincuencia en la región.

Piden a las autoridades estatales y de la fiscalía mexiquense esclarecer el caso, poner fin a la violencia y garantizar la seguridad para que las familias de la zona puedan vivir y trabajar en paz.