Cierran Carretera a Chapala; Exigen Regreso de Jóvenes Desaparecidas en Jalisco

Familiares de Karina Guadalupe Castellanos Chavoya y Alondra Rubí Santos Estrada, ambas de 16 años y estudiantes de la Preparatoria Regional de El Salto, realizaron una manifestación y un cierre parcial sobre la carretera a Chapala para exigir a las autoridades avances en la investigación y reforzar las labores de búsqueda, luego de que las adolescentes fueran reportadas como desaparecidas.

Las jóvenes, además de ser estudiantes de la Preparatoria Regional de dicho municipio, forman parte del grupo de porristas. El cierre parcial de la carretera a Chapala interrumpió el flujo vehicular en sentido hacia Guadalajara y generó un cuello de botella en la zona.

Karina Castellanos desapareció el 10 de septiembre en Huerta Vieja, mientras que Alondra Santos fue vista por última vez el 7 de septiembre en Valle de los Sabinos 4. Las madres de ambas adolescentes descartaron haber tenido comunicación directa con ellas desde su ausencia.

Karina Castellanos, mamá de Karina Guadalupe, declaró: "2 conocidas de ahí del fraccionamiento me fueron a decir que mi hija le había mandado una foto por solamente una vez que ella se iba a subir a un camión, yo no sé si es cierto, es verdad o si es mentira".

Por su parte, la mamá de Alondra Santos descartó que en casa existieran problemas y que esta situación fuera un motivo para que la adolescente se ausentara.

Los familiares y allegados de las menores exigieron a las autoridades que las investigaciones avancen y que, a la par, se refuercen las labores de búsqueda para obtener una pronta respuesta.

Cabe recordar que la Fiscalía de Jalisco mantiene una carpeta de investigación abierta por el caso de cada una de las adolescentes.