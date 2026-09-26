Desaparecidos

Cierran Carretera a Chapala; Exigen Regreso de Jóvenes Desaparecidas en Jalisco

Familiares de las adolescentes de 16 años se reunieron en la vialidad para exigir su localización; la manifestación generó un cuello de botella en el tráfico

Familiares se manifiestanExigen el regreso de dos estudiantes desaparecidas. Foto: N+

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Familiares cierran carretera a Chapala exigiendo el regreso de Karina y Alondra, adolescentes desaparecidas. La manifestación causa caos vial

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