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Gordon Recuerda el Partido México vs Inglaterra: ‘La Mejor Experiencia de Mi Vida’

El delantero inglés dijo que duelo del Mundial 2026 fue épico porque tuvieron que defenderse con uñas y dientes ante el Tricolor

Anthony Gordon fue decisivo en el duelo ante México durante el Mundial 2026 e incluso generó el penal que marcó la diferencia a favor de Inglaterra.Anthony Gordon fue decisivo en el duelo ante México durante el Mundial 2026 e incluso generó el penal que marcó la diferencia a favor de Inglaterra. Foto: Reuters

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