Gordon Recuerda el Partido México vs Inglaterra: ‘La Mejor Experiencia de Mi Vida’

Han pasado casi tres meses desde que México e Inglaterra se enfrentaron en el Mundial 2026 y los británicos aún siguen hablando de ese encuentro. Hace poco el entrenador Thomas Tuchel lo recordó y ahora fue el delantero Anthony Gordon quien dijo que fue algo inolvidable.

El jugador del Barcelona se refirió al duelo contra el Tricolor: “El partido contra México, fue, sin duda, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. La tarjeta roja nos hizo mostrar una faceta diferente de nosotros. Ya no éramos el equipo que quería jugar, necesitábamos luchar con uñas y dientes para conseguir la victoria”.

Sin embargo, Gordon lamentó que ese duelo marcó su destino, ya que “nos convirtió en algo que no nos funcionó después en las semifinales” ante Argentina.

Aquel 5 de julio del 2026, Inglaterra sufrió en el Coloso de Santa Úrsula para vencer 3-2 a México e incluso se echó atrás en las recta final para mantener la ventaja en octavos de final. Luego superaron 2-1 a Noruega en cuartos.

Pero en semifinales los británicos ganaban por un gol ante Argentina desde el minuto 55 y quisieron repetir la estrategia que usaron ante México y los noruegos, pero la Albiceleste le dio la vuelta con dos tantos en los 5 minutos finales. Luego del 2-1 en contra y la eliminación, las críticas no se hicieron esperar.

Previo al partido ante España de este sábado, Anthony Gordon habló del estilo de juego de Inglaterra y aseguró que no tiene la capacidad para controlar los partidos como sí la tiene la Furia Roja.

"Inglaterra no tiene la fortaleza que tiene España para controlar partidos así. No es algo que tengamos culturalmente. No estoy seguro de que sea algo que se pueda enseñar. Al jugar en España puedo hablar desde la experiencia y la forma en la que aguantan la pelota es diferente a lo que he experimentado en mi país”.

Aunque, aclaró, "no sé si alguna vez conseguiremos eso, pero sí podemos mejorar. Quizá podemos ir por el otro camino y jugar con base a nuestras fortalezas, con futbol directo o al contraataque. No hay una forma perfecta de ganar un partido”.

Además de Gordon, el entrenador Thomas Tuchel dijo hace un par de semanas que los aficionados hablan más del juego contra México que sobre la derrota ante Argentina,

“El 99.9 por ciento de los aficionados hablan de dónde vieron el partido de México”, declaró el técnico del combinado inglés. “No hablan de sustituciones, ajustes ni detalles tácticos. Hablan de dónde vieron ese partido. Para eso sirve un Mundial: para conectar con la gente y brindarles experiencias inolvidables”.

Pero ese no fue el único recuerdo que invocó el timonel alemán que entrena a los ingleses. También ha señalado que se arrepiente de no haberse comido un cachito de la cancha del mítico Estadio Azteca, hoy Banorte.

"Le escribí a un amigo después del partido y le dije 'Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido’”, comentó durante un podcast con el exfutbolista Daniel Sturridge. La idea, según Tuchel, era “poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre. Así de importante fue ese momento, así me sentía".

Pese a todas las críticas que recibió por su planteamiento contra los argentinos, Thomas Tuchel fue ratificado por la Federación inglesa de futbol y continuará en su cargo hasta el 2028, después de la Eurocopa.

Con información de N+